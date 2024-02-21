انفراد|متهمة بقضية كنيسة المرج: «داعشية» كانت بتشحنلي وتفرجني على الشباب

اعترافات مفاجأة لمتهمة بقضية استهداف كنيسة المرج وأفراد شرطة محطة مترو المرج الجديدة وتفاصيل مثيرة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهمًا بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ “استهداف كنيسة المرج”.

نص اعترافات متهمة بقضية استهداف كنيسة المرج

وأدلت المتهمة هبة محمد - 26 عامًا ربة منزل باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقات قضية استهداف كنيسة المرج، حيث قررت بأنها لم تنضم لأي جماعة إرهابية أو تقوم بتمويل ثمة جماعة، وأنها علمت عن الدولة الإسلامية من خلال متهمة تدعى سارة أحمد لأنها كانت ترسل لها فيديوهات عن التنظيم وعن الأعمال الخاصة بهم وكانت ترسل لها صورًا لجنود التنظيم والشباب، وكانت تحاول إقناعها بالفكر حتى وقعت بينها وبين الفتاة مشكلة، وبعد ذلك بدأت تتعمق في فكر تنظيم الدولة عن طريق متابعة المنشورات على الفيسبوك.

وقالت المتهمة هبة محمد خلال اعترافاتها بقضية استهداف كنيسة المرج، عرفت أن الهدف من التنظيم إقامة الدولة الإسلامية ومحاربة الحكام اللي مش بيحكموا بما أنزل الله ومش بيطبقوا شريعة الله، لكن أنا مكنتش شايفة إن حاكم مصر "كافر" لأنه مبيجحدش كل الشريعة الإسلامية، لكن كنت شايفة إنه ظالم وليس كافراً، وتعرفت على ناس كتير بتعتنق فكر التنظيم زي نسيبة سيد ودي قابلتها في حديقة الأزهر في حفلة كانت منظمة عن طريق الفيسبوك واتصاحبت عليها وخدت رقمها.

وأكملت المتهمة خلال اعترافاتها بقضية استهداف كنيسة المرج التي ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر نص تحقيقاتها، سارة السني كانت بتحاول تخليني أعجب بشباب التنظيم عشان شكلهم حلو وبعدها كلمتني عن التوحيد وكل ده عشان تقنعني بالتنظيم والفكر وكانت بتوريني دولارات وتقوللي إن أخ من سوريا بعتهم عشان الأيتام وكمان كانت بتبعتلي صور المجاهدين وعمليات من اللي بتتنفذ وكانت بتشحنلي رصيد على تليفوني وبتجيب لي هدايا وتعزمني على أكل والكلام ده كانت بتعمله مع ناس تانية أنا معرفهاش، وعلاقتنا قعدت 6 شهور وحصلت بيني وبينها مشكلة بسبب إن في حساب بعتلي أنها كدابة.

وتابعت المتهمة خلال اعترافاتها في تحقيقات قضية استهداف كنيسة المرج، في حساب قاللي إن سارة السني كدابة وهي بشعرها وبتكلم شباب وإن أخلاقها وحشة وبعتلي فيديو ليها وهي بتكلمه بشعرها، ولما واجهتها قالت لي إن معاها فيديوهات ليا وأنا في فرح إسلامي بشعري وفستان وقعدت تهددني وتقولي إنها ممكن تركب صور وحشة ليا وبعدها نشرت منشور على حساباتها إني بشتغل مع الأمن وإني ممكن أبلغ عنها أو أي حد تبع التنظيم، وإني مرشدة والناس كلها بعدت عني وهي كان مكتوب كتابها على واحد اسمه فارس وبعدها عملت لي بلوك واتقطعت علاقتي بيها لكن أنا ولا انضميت ولا حاولت أسافر ولا حاولت حتى أنضم.