عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. متهمة باستهداف كنيسة المرج: أبويا وأمي كفار ولا تجوز عليهما الرحمة

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

اعترافات مفاجأة لمتهمة بقضية استهداف كنيسة المرج وأفراد شرطة محطة مترو المرج الجديدة تفاصيل مثيرة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهما بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ “استهداف كنيسة المرج”.

انفراد.. متهمة باستهداف كنيسة المرج أمام النيابة: المحامي كافر وبايعت البغدادي

السجن المؤبد لـ متهم في انضمامه لـ تنظيم القاعدة

اليوم.. النطق بالحكم على متهم لانضمامه إلى تنظيم القاعدة

انفراد| الأمن الوطني يكشف مخطط الجماعة لضمان ولاء عناصرها وذويهم

اعترافات متهمة بقضية استهداف كنيسة المرج

واستكملت المتهمة نهلة علي - 39 سنة بدون عمل، خلال اعترافاتها التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، «أنا اتولدت في الدقي في الجيزة، وبابا مات في سنة 2011 وكان شغال نائب مدير الوكالة الأخبارية CNN، في مصر وما يجوزشي عليه الرحمة ولا بدعى له لأنه مات كافر بسبب شغله مع اليهود في الوكالة ومناصرته لحكم مبارك وكان كمان كل أصحابه من الجيش والشرطة ومات على كفره من غير ما يتوب أو يرجع عن مناصرته للطواغيت دول، وأمي اسمها نعمة وماتت سنة 2007 ومكنتش بتشتغل وهي كمان ماتت على الكفر لانها كانت متبعة الجماعة الصوفية وكانت تأتي معاهم بأفعال شرك لأنها كانت بتروح مساجد الحسين والسيدة زينب وبتدعى هناك وبتتوسل بهم».

وأضافت المتهمة خلال اعترافاتها في تحقيقات قضية استهداف كنيسة المرج «عندي أخين واحد فيهم مشرك لأنه مش بيصلي ولا بيصوم ولا بيكفر النصارى، والتاني برضه مرتد لأنه وشارك في الانتخابات وده شرك بالله ده غير انه متزوج بنت لواء شرطة، وأختي كمان مرتدة وعلى ناقض من نواقض الدين لأنها مش مكفرة أي حد، وسبت أسرتي كلها وبعدت عنهم تماما من سنة 2017 ومعرفش حاجة عنهم من وقتها لأنهم في التوقيت ده صارحتهم بعقيدتي وأني تزوجت من واحد على نفس العقيدة فطردوني من البيت، وأنا كنت أخدت الإعدادية من مدرسة سانت كاترين في الهرم والثانوية من مدرسة الهرم بنات ودخلت كلية حقوق سنة 2001 واتخرجت منها سنة 2008، وبعد التخرج قعدت حوالي 4 سنين ما بتشتغلش لأن أمي توفت وابويا كان عنده سرطان وكنت برعاه في البيت لحد ما مات سنة 2011، لحد الوقت ده مكنتش التزمت ولا كونت عقيدتي وكنت محافظة على صلاتي وحجابي العادي، واشتغلت فترة في مجال حقوق الانسان والكلام ده بعد ثورة يناير وأنا اصلا مكنتش مهتمة بالسياسة ولا بشارك في اي انتخابات ولا نزلت ثورة، بس بعدها وبعد ما والدي مات ابتديت اتابع الصفحات والفيسبوك من خلال حسابي.

وأفادت المتهمة بتحقيقات استهداف كنيسة المرج «أنا كنت شايفة ان أي نظام هيجي بعد مبارك هيكون امتداد ولما حصلت ثورة 30 يونيو ما شاركتش في اي حاجة ولا روحت رابعة ولا النهضة ولا ناصرت الإخوان في أي مكان ولا مرسي لأني كانت من وجهة نظري أنهم زيهم زي أي حد، ومزعلتش عليهم لما مشيوا كمان بس في سنة 2014 بدأت اقرأ عن الماسونية وهي النظام العالمي الجديد اللا دين فيه واللي اليهود عايزين يفرضوه على العالم كله عن طريق السيطرة على الانظمة، وبعدها اتعرفت على بنت اسمها نروهات كانت أصغر مني وبعدها اختفت مرة واحدة وعرفت أنها سافرت سوريا والتحقت بالتنظيم، ومكنتش اقدر اسافر لوحدي من غير صحبة زوجي وموافقته وهو كان اتمسك في قضية الظواهري، وصدر عليه حكم إعدام وبعدها اتخفف للمؤبد، وده كان جوزي الأول اللي لما أهلي عرفوا بيه طردوني.

وأكملت المتهمة قائلة «فضلت متجوزة لسنة 2019 وقتها حصل ارتداد وانتكاسة في عقيدته وأفكاره وحلق دقنه وابتدي يتكلم معايا في أننا كنا غلطانين ومكنش المفروض أننا نحكم على الناس بالكفر، وابتدى يطعن ويشكك في منهج تنظيم الدولة، وبسبب ردته أصبح كافر ولا يحل ليا واتطلقت منه بوثيقة رسمية سنة 2019، وكملت وأنا متمسكة بعقيدتي ونقلت محل إقامتي لشقة في منطقة المرج كنت أجرتها عن طريق واحدة معرفتي، وبعدها اعتزلت مع نفسي سنتين مكنتش بكلم حد وكنت بصرف على نفسي من معاش أبويا.

كنيسة المرج استهداف كنيسة المرج حقوق الإنسان حصر أمن الدولة العليا محطة مترو المرج نيابة أمن الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موضوعات متعلقة

انفراد.. متهمة باستهداف كنيسة المرج أمام النيابة: المحامي كافر وبايعت البغدادي

السجن المؤبد لـ متهم في انضمامه لـ تنظيم القاعدة

اليوم.. النطق بالحكم على متهم لانضمامه إلى تنظيم القاعدة

انفراد| الأمن الوطني يكشف مخطط الجماعة لضمان ولاء عناصرها وذويهم

انفراد| ربة منزل بـ"قضية استهداف كنيسة المرج": اقتنعت بالأفكار التكفيرية لفترة معينة

المشدد 10 سنوات لعضو اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية

16 مارس.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقـ.ـتل سيد وزة بـ"أحداث عنف عابدين"

تفحم 3 أشخاص إثر اشتعال النار في سيارة على طريق مصر - إسكندرية

ترشيحاتنا

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ