انفراد.. متهمة باستهداف كنيسة المرج أمام النيابة: المحامي كافر وبايعت البغدادي

كشفت اعترافات المتهمين بـ قضية استهداف كنيسة المرج وأفراد شرطة محطة مترو المرج الجديدة تفاصيل مثيرة، حيث أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدول العليا، 14 متهما بينهم 8 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ “استهداف كنيسة المرج”.

اعترافات متهمة بقضية كنيسة المرج

وأدلت المتهمة نهلة علي - 39 سنة بدون عمل، بإعترافات تفصيلية خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية استهداف كنيسة المرج، حيث قالت خلال الاعترافات «أنا رافضة حضور محامي معايا لأن ده كفر والمحامي ده هيطلب طلبات يستند فيها للقوانين الوضعية وده كفر أنا مش موافقة عليه، وأنا ما بعتبرش نفسي مولت تنظيم الدولة الإسلامية لأني موفرتش لهم ولا فلوس ولا مدتهم بأي حاجة لكن أنا بايعت نفسي للخليفة أبو بكر البغدادي على السمع والطاعة في 2018، ومبعتش المبايعة دي لأي حد ولا تواصلت مع جد، وسبب المبايعة أني احمل نفس العقيدة».

وقالت المتهمة في اعترافاتها بقضية استهداف كنيسة المرج، عقيدتي بتكفير من لا يطبق شرع ربنا ووجوب قتاله ديه أنا مش جيباها من نفسي لكن في قرآن ربنا نص عليها صراحة عشان كدة أنا مقتنعة، ومن وجهة نظري أن الدولة كافرة ، والمثال أن السارق والزاني لا يطبق عليهم الأحكام الشرعية، وللأسف احنا اقتدنا بالغرب ومن وقت ما بقى في قوانين وضعية اصبح البشر بيتدخلوا فيها وبيغيروا في نصوص الشرع، ومش الحاكم لوحده لكن كمان السلطة التشريعية في الدولة والسلطة التنفيذية، ده غير السلطة القضائية.

وتباعت المتهمة في اعترافات قضية استهداف كنيسة المرج التي ينفرد بها موقع صدى البلد، أما الشعب ما ينطبقش عليهم حكم الكفر لأن احنا منعرفش نيتهم وإذا كانوا مرتضين بالأحكام الوضعية ولا مجبرين عليها، لكن لو حد منهم راح بنفسه للسلطة القضائية مثلا أو الشرطة وطلب التحاكم بالقوانين الوضعية فده كده ارتضا بتبديل شرع ربنا والحكم عليه أو غير بالأحكام الوضعية، وكل الأحكام وعقيدتي متفقة تماما مع تنظيم الدولة وعشانت كدة أنا بايعتهم وواظبت على سماع إصدارات صوتية لمشايخ في التنظيم لترسيخ العقيدة.