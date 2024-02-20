اليوم.. النطق بالحكم على متهم لانضمامه إلى تنظيم القاعدة

تنطق اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بحكمها في إعادة محاكمة متهم فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.

يأتي ذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.