السجن المؤبد لـ متهم في انضمامه لـ تنظيم القاعدة

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

يأتي ذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.