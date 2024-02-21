90 دقيقة لـ محمد رمضان في محكمة الجيزة.. صدى البلد يرصد كواليس ومشاهد المحاكمة| فيديو

مثل محمد رمضان أمام محكمة جنوب الجيزة اليوم الأربعاء، لحضور نظر المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه عاما في اتهامه بالتجمهر وإذاعة أخبار كاذبة، بالقضية التي حملت رقم 8340 لسنة 2023 جنح الجيزة، ورصد موقع صدى البلد الإخباري التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة محمد رمضان بعد أن سلم الفنان نفسه لأمن المحكمة لحضور جلسة محاكمته، وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استمرت لمدة 15 دقيقة فقط حجز الدعوى للحكم بجلسة 6 مارس القادم.

مشاهد محاكمة محمد رمضان

تفاصيل مثيرة شهدتها محاكمة محمد رمضان اليوم، حيث وصل الفنان إلى مقر المحكمة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبرفقته شقيقه، داخل سيارة لامبورجيني سوداء اللون وبها خطوط ذهبية، حيث قام بالدخول إلى المحكمة من الباب الخلفي، وما أن وصل حتى تجمع الأهالي حوله وقام بتقبيلهم واحتضانهم، ثم دخل إلى مبنى المحكمة، ومنه إلى قاعة 5 التي شهدت الجلسة، حيث جلس محمد رمضان في المقعد الأول أمام هيئة المحكمة وانتظر دوره في رول المحكمة.

محمد رمضان يصل محكمة جنوب الجيزة

على حائط قاعة 5 بمحكمة جنوب الجيزة، بشارع ربيع الجيزاوي، كان رول المحكمة والذي تضمن جلسة القضية رقم 8340 لسنة 2023، حاملا دور 105 متضمنا اسم «محمد رمضان محمود حجازي» والاتهام بجواره تجمهر وإذاعة أخبار كاذبة، وبدأت المحكمة في سرد رول القضايا المنظورة أمامها، قضية وراء قضية، وفي منتصف الجلسات خرج محمد رمضان من القاعة وقام بالتصوير مع المواطنين سيلفي في الدور الثالث بالمحكمة وتقبيلهم واحتضانهم.

محامي لـ محمد رمضان: ضيعت جيل كامل

أثناء تواجد محمد رمضان خارج القاعة قام أحد المواطنين بمهاجمته بمشادة كلامية لم يلتفت لها «رمضان» حيث قال له المحامي - أنت ضيعت جيل كامل - إلا أن محامي رمضان وقف للتحدث معه، وعاد الفنان إلى القاعة مرة أخرى، وبعد مرور ساعة ومع دقات الساعة الواحدة ظهرا قام حاجب المحكمة بالنداء على اسم محمد رمضان واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع الفنان.

دفاع محمد رمضان يطلب براءته

وطلب دفاع محمد رمضان براءته استنادا على ان الواقعة لها صورة اخرى والقبول والالغاء والبراءة واحالة الدعوى للتحقيق لاثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة ودفع بانتفاء اركان جريمة نشر اخبار ماذبة بركنيها النادي والمعنوي وعدم وجوب الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ودفع ببطلان الحكم المطعون لقصوره في التثبيت والخطأ في تطبيق القانون والقصور في تحقيقات النيابة العامة وعم صحة اسناد الاتهام.

محمد رمضان: أنا معلمتش حاجة

ثم استمعت المحكمة للفنان محمد رمضان، والذي أكد أمام المحكمة أنه لم يقصد الظهور في فيديو وإذاعة أخبار كاذبة وأنه يقوم بتصوير كافة التفاصيل في حياته نظرا لعمله كفنان، حيث قال رمضان «الفيديو اللي أنا قولت فيه أن الدولة اتحفظت على أموالي ده صورته بعد 10 دقائق من مكالمة جاتلي من موظف بنك قالي الدولة أتحفظت على أموالك ومقاليش في أنهي قضية ولا أي حاجة، وأنا خرجت قولت أن كل فلوسي ملك للدولة، وأنا مشتمتش ولا سبيت ولا قذفت حد ولاشهرت بحد، وكان قصدي من نشر الفيديو أني بوثق كل لحظاتي على السوشيال ميديا».

رمضان للمواطنين: مستورة

وطالب دفاع محمد رمضان إلغاء الحكم بالحبس وإعادة الدعوى للتحقيق كون الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو لم يبث به الرعب في نفوس المواطنين كما أنه لم يحدث تكديرا للأمن العام، وقررت المحكمة في حينها حجز الدعوى للحكم في جلسة 6 مارس القادم، وفور نطق هيئة المحكمة بالقرار، خرج الفنان محمد رمضان متوجها إلى المصعد للنزول إلى الطابق الأرضي، وقال حينها - الحمد لله مستورة - أن شاء الله خير وقام باحتضان بعض الأشخاص من محبيه وتقبيلهم ثم خرج في حراسة مشددة.

سيارة رمضان اللامبورجيني تحدث تكدس مروري

خارج المحكمة أحدثت سيارة محمد رمضان ماركة لامبورجيني المدون عليها - NUMBER 1 - شللا مروريا بمجرد توقفها أمام مبنى المحكمة في إنتظار خروجه، إلا أنه ولتجمهر الطلاب والمواطنين حول السيارة تم تحويل السيارة إلى الباب الخلفي للمحكمة وأخرجت قوات الأمن محمد رمضان في سيارة أخرى بيضاء اللون 4*4 وقام خلال مشهد خروجه أحد المواطنين بإعطائه الهاتف الخاص به وقال له «رمضان» - أيه ده - فقرر له الشاب أنه هاتفه وأنه سيقوم بالأتصال به عليه.

رمضان يلتقط صورا مع المواطنين

ومكث رمضان بضعة دقائق أمام الباب الخلفي للمحكمة يلتقط الصور مع المواطنين ويقوم بإلقاء التحية عليهم وتقبيلهم، ثم غادر محمد رمضان برفقة شقيقه والمحامين بالسيارة البيضاء وخلفه السيارة اللامبورجيني، ومن المنتظر أن تنطق المحكمة بحكمها في جلسة 6 مارس المقبل، على معارضته على حكم حبسه عاما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، حيث كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أصدرت قرارًا يفيد بـ حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو لـ محمد رمضان يحدث جدلا

وكان محمد رمضان أذاع فيديو جاء فيه أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض"، مشيرا إلى «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم مستورة».

محامي يتقدم ببلاغا ضد محمد رمضان

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، مطالبا في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.

تفاصيل بلاغ ضد محمد رمضان

وتابع المحامي في بلاغه: نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم).