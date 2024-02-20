عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد المتهم بالشروع في قت.ل زوج شقيقته بالجيزة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم ،عقب إحالة المتهم إلى مفتى الجمهورية لأخذ الراى الشرعى بإعدامه، لحين تحديد دائرة جنايات جديدة لنظر القضية وسماع المرافعات الختامية مرة أخرى ، وذلك بعد القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بتشكيل دوائر الجنايات الاستئنافية ، حيث أن دائرة الجنايات التى نظرت القضية تحولت إلى دائرة استئنافية.

13 قطعة ذهبية.. القصة الكاملة لسرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

صحيت لقيته مات.. سيدة تنهي حياة رضيعها في نوبة صرع بالعمرانية

قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة

قرار عاجل بشأن المتهم في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

تفاصيل شروع شخص في قتل زوج شقيقته في الجيزة

وتم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل فى القضايا المعروضة أمامها – لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) – وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به،وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.

وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين من تحقيقات جهات التحقيق في الجيزة أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة الهرم في الجيزة قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

الجيزة محكمة جنايات الجيزة مفتي الجمهورية زوج شقيقته شروع في قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

موضوعات متعلقة

13 قطعة ذهبية.. القصة الكاملة لسرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

صحيت لقيته مات.. سيدة تنهي حياة رضيعها في نوبة صرع بالعمرانية

قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة

قرار عاجل بشأن المتهم في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

خافت من أبوها.. لغز إقدام فتاة الجيزة على إنهاء حياتها

18 ساعة بحث تكشف كلمة السر في مقتـ.ـل مسئول يمني ببولاق الدكرور

سيدة ترفع قضية خلع: بيعايرني بغلطتي وبيخوني بكل بجاحة

تأجيل محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق لجلسة 25 مارس

ترشيحاتنا

رسالة رسمية.. مناشدة عاجلة من والدة زعيم المعارضة الروسية إلى بوتين

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

بالأسماء.. وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا

قوات الاحتلال تقصف خطوط المياه لمستشفى الأمل في خان يونس

أحمد سليمان: حسين لبيب مسئول عن ملف تجديد عقد شيكابالا وأوباما

روسيا تدرج السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. مي عمر تتألق بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

فيديو

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ