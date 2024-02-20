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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صحيت لقيته مات.. سيدة تنهي حياة رضيعها في نوبة صرع بالعمرانية

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات قتل ربة منزل لرضيعها بعدما انهالت عليه بالضرب حتى فارق الحياة. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بابلاغ عامل بمقتل طفله البالغ من العمر 8 اشهر واتهم طليقته بانهاء حياته بعدما انهالت عليه بالضرب، وجه اللواء هشام ابو النصر بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وبيان ملابسات البلاغ. 

 

أشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية الى ان شقيقة الطفل المجني عليه يُدعى "حمزة"، 8 أشهر، أبلغت والدها بوفاته بعدما انهالت والدتهما عليه بالضرب .

 

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ألقت قوة أمنية القبض على الأم المتهمة عقب اعترافها بأنها تنتابها نوبة صرع تعاني منها منذ الصغر، ولم تدرِ بنفسها وأحدثت إصابة الطفل في جسمه وبعد هدوئها خلدت إلى النوم واستيقظت لتفاجئ بمقتل رضيعها.

 

وأيدت الطفلة شقيق المجني عليه، ما قالته الأم، وطلبت النيابة العامة بعد إخطارها بالواقعة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة. 

العمرانية صحيت لقيته مات لرضيعها نوبة صرع قسم شرطة العمرانية

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