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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة

اللواء حسن بن جلال
اللواء حسن بن جلال العبيدي

اصطحبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين بقتل مسؤول عسكري يمني رفيع المستوى الى مسرح الواقعة وسط حراسة أمنية مشددة لاجراء المعاينة التصويرية. 

ومثل المتهمون جريمتهم في حضور النيابة العامة وضباط مباحث الجيزة حيث يتم تسجيل المعاينة بالفيديو لارفاقه بملف القضية. 

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

 

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من:

1.رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد".

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2.عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته عبده عسلية سن 19 خراطًا ومقيم الطوابق بالجيزة.

3.إسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة0

4.سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

وأمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية)، إضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة أية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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