رجلان و3 ستات.. سقوط المتهمين بقـ.تل مسؤول عسكري يمني في بولاق الدكرور

كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية غموض مقتل اللواء حسين بن جلال العبيدي مدير التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية وألقت القبض على قاتليه الذين ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة.

وقالت الداخلية في بيان رسمي أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من :

1. رمضان محمد بليدى على 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد" .

2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية 19 خراط

ومقيم الطوابق بالجيزة .

3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة .

4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة .

حيث أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد إستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين .. وتم ضبط المدعوة/ أية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة / المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيقات .