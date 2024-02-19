18 ساعة بحث تكشف كلمة السر في مقتـ.ـل مسئول يمني ببولاق الدكرور

عبقري الصناعات العسكرية..

18 ساعة كاملة عملت خلالها المباحث الجنائية بالجيزة كخلية النحل للوقوف على حقيقة جريمة مقـ.تل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية.. غرف عمليات في مديرية أمن الجيزة وقسم شرطة بولاق الدكرور تشرف عليها الغرفة الكبرى في قطاع الأمن العام واصلت تحرياتها على مدار الساعة حتى تم حل الشفرة في نفس يوم اكتشاف الجريمة.

بن جلال العبيدي

جثة بن جلال العبيدي القيادي العسكري المجني عليه عثر عليها فجر أمس الأحد مكبلا بالحبال ومصابا بعدة إصابات بين الطعنات وتهشيم الرأس داخل شقة اعتاد استئجارها عند زيارة الأراضي المصرية في شارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة العشرين – فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عندما اختفى بشكل مفاجئ وانقطع تواصله مع شقيقه الذي انتابه القلق فتوجه إلى شقته ليكتشف الفاجعة بمقتل القيادي العسكري بعد وصلة من التعذيب.

تحول الشارع مقر الشقة مسرح الجريمة إلى ثكنة عسكرية إثر انتشار سيارات الشرطة وضباط مباحث الجيزة بمختلف رتبهم، حيث شكل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فريق بحث ضم أكفأ ضباط البحث الجنائي تحت قيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع ضباط من الأمن العام لحل اللغز.. خطة البحث رفيعة المستوى اشتملت على عدة بنود كان أبرزها "ابحث عن المرأة" ثم مراجعة كاميرات المراقبة لرصد المترددين على شقة المجني عليه في وقت معاصر لوقوع الجريمة إضافة إلى تتبع هواتفه المحمولة التي كشفت المعاينة عن اختفائها واختفاء سيارته المستأجرة ما أشار مبدئيا إلى إنهاء حياته بدافع السرقة.

مأموريات وساعة الصفر

خلال الساعات التالية لعملية البحث والتحري بدأ فريق البحث في جمع الخيوط بين يديه بعد رصد كاميرات مراقبة لدخول سيدتين تلاهما رجلين إلى العقار مسرح الجريمة ثم انصرافهم بعد فترة وهو التوقيت المعاصر لوقت الوفاة بحسب ما حدده الطبيب الشرعي، كما تم تحديد مكان السيارة التي اختفت في ذات التوقيت وأيضا مكان الهواتف المحمولة للمجني عليه بعد تتبع النطاق الجغرافي لها.

عدة مأموريات انطلقت في ذات التوقيت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مناطق المنيرة الغربية والطوابق بالهرم ومنشأة ناصر بالقاهرة بعد تحديد أماكن اختفاء المتهمين بها حيث كشفت عملية البحث والتحري عن ارتكاب رجلين وسيدتين للجريمة بدافع السرقة.

عضو خامس للعصابة



نجحت المأموريات في إلقاء القبض على المتهمين الذين سردوا تفاصيل جريمتهم كاملة بعد مواجهتهم بالأدلة وأرشدوا عن شريكتهم الخامسة التي تولت عملية إخفاء المسروقات فانطلقت قوة وألقت القبض عليها بمنطقة أوسيم بالجيزة لتؤكد على اعترافات المتهمين وترشد عن المسروقات.

بعد تسجيل اعترافات المتهمين الخمسة في حضور ممثلي السفارة اليمنية الذين تابعوا التحقيقات منذ اكتشاف الجريمة تم تحرير المحضر بتفاصيل الواقعة كاملة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا تكشف فيه عن هوية المتهمين وطريقة تنفيذهم للجريمة.

الداخلية كشفت الحقيقة

وقال البيان: "أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

فقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من :

1.رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد".

2.عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته عبده عسلية سن 19 خراط ومقيم الطوابق بالجيزة.

3.إسراء صابر محمد عطية وشهرتها دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة0

4.سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

حيث أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد إستغلا إستضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجارى وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.. كما تم ضبط المدعوة أية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات.

هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.