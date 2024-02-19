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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مندوب السفارة اليمنية يحضر التحقيقات في مقـ.تل المسؤول العسكري الكبير

صدى البلد

يحضر مندوب من السفارة اليمنية التحقيقات في مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية والتي تجريها نيابة جنوب الجيزة الكلية بعد العثور على جثته داخل شقته في بولاق الدكرور. 

وأخطرت النيابة أمس الأحد السفارة اليمنية لحضور التحقيقات ومتابعة مجرياتها للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن عدة مفاجآت في العثور على جثة مسؤول عسكري يمني داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور خلال عملية الفحص والمعاينة لمسرح الجريمة. 

وتبين من المعاينة الأولية وجود بعثرة بمحتويات الشقة وفقدان متعلقات المجني عليه حيث لم يتم العثور على هواتفه المحمولة كما اختفت سيارته التي استأجرها عند حضوره للأراضي المصرية منذ أسبوع حيث اعتاد ركنها اسفل المنزل ولم يتم العثور عليها بحسب أقوال شقيقه الذي ناقشه فريق البحث. 

ويناقش فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية عدد من أصدقاء المجني عليه لبيان وجود خلافات له مع آخرين أو حدوث مشكلة له قبل اكتشاف مقتله بينما يفحص ضباط مباحث بولاق الدكرور كاميرات المراقبة في محيط مسرح جريمة مقتل مسؤول يمني عسكري داخل شقته ببولاق الدكرور. 

 

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مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور

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تليفوناته وسيارته اختفت.. مفاجآت في مقتـ.ل مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور

وتحفظ فريق البحث تحت اشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث على كافة كاميرات المراقبة في العقار مسرح الجريمة والعقارات المحيطة به وفي الشارع بأكمله للكشف عن المترددين عليه في وقت معاصر للجريمة، كما يستمع ضباط فريق البحث لاقوال مالك العقار وعدد من الجيران حول ملابسات الواقعة وتوقيت استئجاره الشقة مسرح الجريمة. 

وانتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة في مقتل مسئول عسكري بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور. 

ويتولى خبراء الأدلة الجنائية رفع الاثار البيولوجية "البصمات والدماء" من مسرح الجريمة لفحصها والتعرف على هوية الجناة وما اذا كان عددهم اكثر من شخص. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه بعدما قررت نقل الجثمان الى مشرحة زينهم لاجراء عملية التشريح لتحديد اسباب الوفاة. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة أجنبي داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الجريمة وكشف ملابسات الجريمة وهوية المجني عليه. 

وأشار الفحص المبدئي لضباط مباحث الجيزة إلي أن المجني عليه اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية وتبين اصابته بعدة اصابات أدت لمقتله. 

وكشفت التحريات الأولية عن تنفيذ الجريمة منذ قرابة 48 ساعة واكتشف اصدقائه الجريمة بعد اختفائه بشكل مفاجئ وعدم رده على هاتفه المحمول فاضطروا للذهاب الى شقته ليعثروا على جثته. 

 

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كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

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الأدلة الجنائية ترفع البصمات والدماء من مسرح مقتـ.ل مسئول يمني ببولاق الدكرور

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق.

اللواء حسن بن جلال العبيدي وزارة الدفاع اليمنية مشرحة زينهم مسؤول عسكري يمني جثة مسؤول عسكري يمني السفارة اليمنية

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