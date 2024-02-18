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إلهام أبو الفتح
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حوادث

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

صدى البلد

تفحص الأجهزة الامنية بالجيزة كاميرات المراقبة في محيط مسرح جريمة مقتل مسؤول عسكري يمني داخل شقته ببولاق الدكرور. 

وتحفظ فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية على كافة كاميرات المراقبة في العقار مسرح الجريمة والعقارات المحيطة به وفي الشارع بأكمله للكشف عن المترددين عليه في وقت معاصر للجريمة، ويستمع ضباط فريق البحث لأقوال مالك العقار وعدد من الجيران حول ملابسات الواقعة وتوقيت استئجاره الشقة مسرح الجريمة. 

 

وانتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة في مقتل مسئول عسكري بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور. 

ويتولى خبراء الأدلة الجنائية رفع الاثار البيولوجية "البصمات والدماء" من مسرح الجريمة لفحصها والتعرف على هوية الجناة وما اذا كان عددهم اكثر من شخص. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه بعدما قررت نقل الجثمان الى مشرحة زينهم لاجراء عملية التشريح لتحديد اسباب الوفاة. 

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسئول بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور بعد اكتشاف مقتله فجر اليوم الأحد. 

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الأدلة الجنائية ترفع البصمات والدماء من مسرح مقتـ.ل مسئول يمني ببولاق الدكرور

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بعد مقـ.تله ببولاق الدكرور.. نقل جثمان مسئول عسكري يمني لمشرحة زينهم

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة أجنبي داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الجريمة وكشف ملابسات الجريمة وهوية المجني عليه. 

وأشار الفحص المبدئي لضباط مباحث الجيزة ان المجني عليه اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية وتبين اصابته بعدة اصابات أدت لمقتله. 

وكشفت التحريات الأولية عن تنفيذ الجريمة منذ قرابة 48 ساعة واكتشف اصدقائه الجريمة بعد اختفائه بشكل مفاجئ وعدم رده على هاتفه المحمول فاضطروا للذهاب الى شقته ليعثروا على جثته.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق. 

مسئول عسكري يمني مقتـ ل مسئول عسكري يمني كاميرات المراقبة كلمة السر كاميرات المراقبة اللواء حسن بن جلال العبيدي

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الأدلة الجنائية ترفع البصمات والدماء من مسرح مقتـ.ل مسئول يمني ببولاق الدكرور

بعد مقـ.تله ببولاق الدكرور.. نقل جثمان مسئول عسكري يمني لمشرحة زينهم

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

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