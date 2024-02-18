تليفوناته وسيارته اختفت.. مفاجآت في مقتـ.ل مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن عدة مفاجآت في العثور على جثة مسؤول عسكري يمني داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور خلال عملية الفحص والمعاينة لمسرح الجريمة.

وتبين من المعاينة الأولية وجود بعثرة بمحتويات الشقة وفقدان متعلقات المجني عليه حيث لم يتم العثور على هواتفه المحمولة كما اختفت سيارته التي استأجرها عند حضوره للأراضي المصرية منذ أسبوع حيث اعتاد ركنها أسفل المنزل ولم يتم العثور عليها حسب أقوال شقيقه الذي ناقشه فريق البحث.

ويناقش فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية عدد من أصدقاء المجني عليه لبيان وجود خلافات له مع آخرين أو حدوث مشكلة له قبل اكتشاف مقتله بينما يفحص ضباط مباحث بولاق الدكرور كاميرات المراقبة في محيط مسرح جريمة مقتل مسؤول يمني عسكري داخل شقته ببولاق الدكرور.

وتحفظت فريق البحث تحت اشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث على كافة كاميرات المراقبة في العقار مسرح الجريمة والعقارات المحيطة به وفي الشارع بأكمله للكشف عن المترددين عليه في وقت معاصر للجريمة، كما يستمع ضباط فريق البحث لاقوال مالك العقار وعدد من الجيران حول ملابسات الواقعة وتوقيت استئجاره الشقة مسرح الجريمة.

وانتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة في مقتل مسئول عسكري بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

ويتولى خبراء الأدلة الجنائية رفع الاثار البيولوجية "البصمات والدماء" من مسرح الجريمة لفحصها والتعرف على هوية الجناة وما اذا كان عددهم اكثر من شخص.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه بعدما قررت نقل الجثمان الى مشرحة زينهم لاجراء عملية التشريح لتحديد اسباب الوفاة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسئول بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور بعد اكتشاف مقتله فجر اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة أجنبي داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الجريمة وكشف ملابسات الجريمة وهوية المجني عليه.

اشار الفحص المبدئي لضباط مباحث الجيزة ان المجني عليه اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية وتبين اصابته بعدة اصابات أدت لمقتله.

وكشفت التحريات الأولية عن تنفيذ الجريمة منذ قرابة 48 ساعة واكتشف اصدقائه الجريمة بعد اختفائه بشكل مفاجئ وعدم رده على هاتفه المحمول فاضطروا للذهاب الى شقته ليعثروا على جثته.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية للتحقيق.