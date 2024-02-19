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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهم في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

أجلت محكمة جنح أكتوبر اليوم الاثنين محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر لجلسة 4 مارس.

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تفاصيل محاكمة المتهم بمصرع الفنان أشرف عبد الغفور

استمعت المحكمة بالجلسة السابقة لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وطالب هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد ، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد، حيث شهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية، وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر  إخلاء سبيل المتهم  بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور  وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكانت قد فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر، واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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