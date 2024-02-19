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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خافت من أبوها.. لغز إقدام فتاة الجيزة على إنهاء حياتها

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

كشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات إنهاء فتاة قاصر لحياتها بسبب نشرها صورة لها بدون حجاب عبر خاصية الأستوري على صفحتها وخوفها من علم والدها.

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تفاصيل إنتهاء فتاة الجيزة لحياتها 

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفتاة تخلصت من حياتها شنقا بعد مرورها بأزمة بسبب خوفها من علم والدها بنشرها صور لها على الاستوري الخاص بها عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وشرحت التحريات الأمنية التي أجرتها مباحث الجيزة أن الفتاة قامت بنشر صور لها بدون حجاب عبر خاصية الاستوري بحسابها على الفيسبوك، وقيام والدتها بنهرها حينها وسحب هاتفها منها ثم اعادته لها بعد وعد الفتاة لها بعدم تكرار الأمر مرة أخرى ثم عادت الفتاة لتكرار فعلتها من جديد.

التحريات تكشف لغز إنهاء قاصر لحياتها في الجيزة

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة، إن الفتاة بعد مرور فترة قامت بتكرار فعلتها حيث قامت بنشر صور لها على الاستورى عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلا أن تلك المرة قامت شقيقتها بالتحفظ على هاتفها وتهديدها بإخبار والدها في اليوم التالي وهو ما جعل الفتاة تفكر في إنهاء حياتها.

وأفادت التحريات الأمنية بأن الفتاة لم تجد حلا للهروب من بطش والدها بعد تهديد شقيقتها بذلك، فقامت بإحضار حبل وثبتته في جنش بسقف الغرفة، ثم لفته حول رقبتها وقامت بإنهاء حياتها حيث استيقظ المتواجدون في الصباح على مشهد الجثة المعلقة في الغرفة، وتم إخطار الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أسرة الفتاة بعثورهم عليها معلقة في جنش بالسقف في غرفة بالمنزل، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتبين أن الفتاة في العقد الثاني من العمر قامت بالتخلص من حياتها خوفا من بطش والدها بها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الجيزة خاصية الاستورى مديرية امن الجيزة قاصر فتاة

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