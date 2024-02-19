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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقم لشرف زوجته.. حارس عقار يرتكب جريمتين بالإسكندرية والقاهرة.. تفاصيل

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة حارس عقار أنهى حياة تاجر في الإسكندرية، بعدما اكتشف قيامه بالتحرش بزوجته أثناء خدمتها له في منزله، وقيامه وزوجته ببيع مسروقات من شقة التاجر في منطقة الجمالية في القاهرة.

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تفاصيل جريمة حارس عقار الاسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم - حارس عقار -  على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بالتصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، واستمعت لأقوال الزوجة والمتهم الذي اعترف بجريمته تفصيليا.

وتبين من تحقيقات النيابة في واقعة حارس عقار الاسكندرية، أنه اكتشف قيام تاجر تعمل زوجته كخادمة في شقته بالتحرش بها، أثناء خدمتها له وفي هذه الأثناء قام المتهم بالانتقام منه وسدد له طعنتين نافذتين أودت بحياته ثم قام بالذهاب إلى محافظة القاهرة لبيع مشغولات ذهبية سرقها من منزل التاجر.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حارس عقار الاسكندرية، أن المتهم حاول بيع المشغولات الذهبية في منطقة الجمالية في القاهرة حيث عرضها بأسعار منخفضة مما دعا إلى الشك فيه والإبلاغ عنه وضبطه ثم تم كشف الجريمة بعد اعترافه بقتل تاجر لقيامه بالتعدي الجسدي على زوجته التي تعمل خادمة في شقته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل قتل تاجر على يد حارس عقار، حيث تبين أن المتهم قام بالانتقام  لشرفه بعد التحرش بزوجته اثناء عملها كخادمة في شقة مخدومها سوي قيامه بقتل المتحرش وسرقة مجوهرات من شقته واثناء بيع المسروقات تم اكتشاف الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الجمالية من احد اصحاب محلات الصاغه بقيام شخص وزوجته بعرض مشغولات بثمن بخث، وبالانتقال وضبطهم تبين انه حارس احد العقارات بالاسكندرية وعمل زوجته بتنظيف الشقق ، واثناء قيامها بتنظيف شقه تاجر سن 66 حاول التاجر التحرش بها فقام الزوج باخذ سلاح أبيض من المطبخ والتعدي عليه بطعنتين ، وسرقه المشغولات ومحاولته بيعها بالقاهرة.

و تبين من التحريات الأمنية أن حارس عقار الاسكندرية ارتكب جريمتين في محافظتين حيث قام بإنهاء حياة التاجر في محافظة الاسكندرية بعد علمه بقيامه بالتحرش بزوجته ثم حاول بيع المسروقات من جريمته في منطقة الجمالية بالقاهرة.

حارس عقار المشغولات الذهبية القاهرة الجمالية الاسكندرية

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