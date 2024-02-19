كسرت الاكصدام.. تحقيقات موسعة في اتهام هبة قطب بالتعدي على سيدة بأكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الأسرية بالتعدي على سيدة بالسب والشتم وتهشيم سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة لبيان حقيقتها كما طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول سبب الخلاف بين الدكتورة هبة قطب والسيدة مقدمة البلاغ.

وحددت النيابة جلسة لسماع اقوال مقدمة البلاغ في اتهامها للدكتورة هبة قطب بالتعدي عليها بالسب والشتم واحداث تلفيات في سيارتها بعد الاصطدام بها من الخلف.

وحررت ربة منزل، أمس الأحد، محضرا ضد الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، واتهمتها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وذلك بقسم أكتوبر أول، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بأكتوبر، يفيد فيه حضور «دينا. م»، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة في كمبوند سكني بدائرة القسم، إلى ديوان القسم وحررت محضرا تتضرر فيه الدكتورة هبة قطب، قائدة سيارة ملاكى، لقيامها بالاصطدام بسيارة الأولى، وإحداث كسر بها بالاكصدام الخلفى، وتعدت عليها بالسب والشتم والضرب عليها دون إحداث إصابتها، وتولت النيابة التحقيق.