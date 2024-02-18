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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خبطت عربيتي وشتمتني.. سيدة تحرر محضرًا ضد الدكتورة هبة قطب بأكتوبر

صدى البلد

حررت ربة منزل، اليوم الأحد، محضرا ضد الدكتورة هبة قطب، خبيرة العلاقات الأسرية، واتهمتها بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وذلك بقسم أكتوبر أول، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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وتلقى اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بأكتوبر، يفيد فيه حضور «دينا. م»، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة في كمبوند سكني بدائرة القسم، إلى ديوان القسم وحررت محضرا تتضرر فيه الدكتورة هبة قطب، قائدة سيارة ملاكى، لقيامها بالاصطدام بسيارة الأولى، وإحداث كسر بها بالاكصدام الخلفى، وتعدت عليها بالسب والشتم والضرب عليها دون إحداث إصابتها، وتولت النيابة التحقيق.

الدكتورة هبة قطب أكتوبر خبطت عربيتي وشتمتني هبة قطب السب والشتم

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