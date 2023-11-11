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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

ابنة الدكتورة هبة
ابنة الدكتورة هبة قطب

أجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مشاجرة ابنة هبة قطب، خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية، مع موظف جامعة الدول العربية داخل مول هايبر وان بالشيخ زايد.

 

قرارات النيابة

1- تم حجز مسئول ملف الاستثمار بجامعة الدول العربية، على أن يعرض باكر رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولًا لحقيقتها وما إذا كان المتهم قام بهتك عرض المجني عليها «دينا. هـ» من عدمه مع مراعاة مدة الحجز القانونية.

 

2- قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمة هبة جمال قطب على من ديوان القسم ما لم تكن مطلوبة أو محبوسة لسبب آخر، وذلك إذا سددت ضمانا ماليا قدره 5 آلاف جنيه وإلا تعرض علينا للنظر في أمر حبسها.. وقامت بسداد الكفالة.

ولمتابعة المزيد حول قرارات النيابة في حادثة ابنة الدكتورة هبة قطب، تابع الفيديو جراف التالي:

ابنة هبة قطب هبة قطب موظف جامعة الدول العربية داخل مول قرارات النيابة

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تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

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