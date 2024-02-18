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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ممنوعون من دخول البلاد.. سقوط ضابط مزيف يكشف لغز عصابة أجنبية لتزوير الدولارات

صدى البلد

كشفت مباحث الجيزة عن عصابة أجنبية كبرى لتزوير الدولارات والأوراق الرسمية بعد سقوط ضابط شرطة مزيف في منطقة الطالبية. 

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة الطالبية اتصالا من معرض سيارات، بقيام أحد الأشخاص يدعى أنه ضابط من جهة سيادية وأظهر له كارنيه لضابط شرطة وطلب منه سيارة للإيجار لمده شهر إلا أنه شك فيه فأبلغ الشرطة. 

انتقل رجال المباحث بقيادة العقيد سامح بدوى مفتش مباحث الطالبية والعمرانية إلى مكان المعرض، وتبين أن المتهم يدعى «محمد.ح» 50 سنة، عاطل، ومقيم الطالبية، وسبق اتهامه في 35 قضيه تبديد ونصب وانتحال صفة ضابط شرطه، وبحوزته كارنيه خاص بضابط شرطه باسم المقدم «محمد يوسف» وبحوزته 4700 دولار أمريكى مزور.

 

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وبسؤاله أقر بتحصله على الكارنيه من شخص يدعى «عادل.ع» مقيم بولاق الدكرور، على الفور تم الانتقال إلى المذكور، وتبين أنه «سودانى الجنسية» 60 سنة، عاطل، وبحوزته 21800 جنيه مصرى، و1100 دولار أمريكى، و100 يورو، و400 ريال سعودى، وبسؤاله أقر بقيامه بتشكيل عصابى بالاشتراك مع «إبراهيم.أ»، سودانى الجنسية، 50 سنة، تخصص نشاطه في تقليد العملات الأجنبية وتزوير الأوراق والأختام المنسوبه للجهات.

 

وانتقل رجال المباحث إلى المذكور وتبين أنه عاطل ودخل مصر عن طريق التهريب والمطلوب التنفيذ عليه في سرقة بالإكراه وتزوير والمدرج على قائمة منع الدخول بمعرفة الأموال العامة و«أبوبكر.أ»، عاطل، سودانى الجنسية، ودخل البلاد بطريقة غير شرعية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضايا تزوير وممنوع من دخول البلاد.

وألقى القبض عليهما وبحوزتهما 4650 دولار أمريكى، و100الف جنيه مصرى، و72900 جنيه سودانى، و2 طباعة ألوان، وماكينة تغليف كارنيهات، وماكينة تغليف أوراق، وجهاز لاب توب، و37 جواز سفر سودانى، و8 رخص دولية، و8 بطاقة لجوء، و6 شهادات تطعيم منسوبة للجمهورية السودان، ومجموعة من الأوراق معدة للطباعة، ومجموعة من الشهادات ووثائق الزواج السودانية.

وبفحص اللاب توب المضبوط، تبين خاتم خاص بسفارة إثيوبيا، وخاتم خاص بوزارة الخارجية بجمهورية السودان، وخاتم خاص بسفارة جمهورية السودان، وخاتم خاص بجامعة النيلين، وخاتم خاص بكلية البيان للعلوم والتكنولوجيا، وخاتم خاص بالنقابه العامه للأطباء المصرية، وخاتم خاص بالمركز الثقافى البريطاني، وخاتم خاص بالبنك الاهلى المصرى فرع البحر الأعظم، ونموذج لكارنيه المضبوط، ونموذج لشخص قيادة دولية، ونموذج لصحيفة الحالة الجنائية، وألقي القبض عليهم جميعا، وتولت النيابة التحقيق.

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