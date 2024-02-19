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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاستيلاءه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون

المحكمة تستمع لموظف البنك في محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

صدى البلد

بدأت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

 

وشهدت جلسة اليوم حضور موظف البنك لمناقشته في الواقعة أمام هيئة المحكمة وفقاً لطلب دفاع الموسيقار حلمي بكر بالجلسة السابقة.

 

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وكانت قد استمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

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