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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بالأحضان والقبلات.. رد فعل مثير لـ محمد رمضان داخل المحكمة |فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

رصد موقع صدى البلد لحظات خروج محمد رمضان من قاعة محكمة جنوب الجيزة، بعد نظر جلسة محاكمته في المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه عاما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، حيث قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 6 مارس المقبل.

محمد رمضان داخل محكمة جنوب الجيزة

وقام محمد رمضان عقب انتهاء الجلسة بالتقاط الصور مع المواطنين واحتضانهم وتقبيلهم داخل مبنى محكمة جنوب الجيزة بعد أن التف المواطنين حول الفنان محمد رمضان.

وطالب محامي محمد رمضان براءته استنادا على ان الواقعة لها صورة أخرى بالقبول والالغاء والبراءة واحالة الدعوى للتحقيق لاثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة ودفع بانتفاء اركان جريمة نشر اخبار كاذبة بركنيها المادي والمعنوي وعدم وجوب الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ودفع ببطلان الحكم المطعون لقصوره في التثبيت والخطأ في تطبيق القانون والقصور في تحقيقات النيابة العامة وعدم صحة اسناد الاتهام.

وسلم الفنان محمد رمضان نفسه إلي الأمن بمحكمة جنوب الجيزة تنفيذا لحكم صادر ضده، حيث نظرت محكمة جنوب الجيزة، معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بـ حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه فيها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المستشار أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، كشف عن تفاصيل القضية الصادر فيها حكم بإدانته وحبسه لنشر أخبار كاذبة ضد بنك دولي شهير.

وأكد محمد رمضان أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

وتابع رمضان: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم.. مستورة.

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