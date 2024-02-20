عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قصفنا عمره بعد مقاومة عنيفة..تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المسئول اليمني العسكري..اعترافات

المسؤول الضحية
المسؤول الضحية

"الموضوع كله تم في 30 دقيقة.. جسمه كان قوي وشديد المنوم مأثرش عليه اتلمينا عليه وحاصرناه احنا الاربعة بعد ما قاومنا بشدة وكتفناه لحد ما سيطرنا عليه وقصفنا عمره".. اعترافات صادمة فجرها المتهمون بقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

 

كلمة السر "دينا" 

 

بدأ المتهمون بقتل مسؤول يمني رفيع المستوى سيل اعترافاتهم الصادمة لكواليس جريمتهم التي دارت أحداثها داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور فور القاء مباحث الجيزة القبض عليهم بعد 18 ساعة بحث، "دينا" العقل المدبر للجريمة سردت اعترافاتها أمام فريق البحث الذي نجح بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في حل لغز الجريمة في الليلة الأولى لاكتشاف مقتل المجني عليه (اللواء حسن بن جلال العبيدي)، قالت المتهمة الرئيسية أنها تعرفت على المجني عليه في منطقة وسط البلد وتحدثا سويا ثم طلب استضافتها في شقته بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، الثراء الواضح على المجني عليه كان كفيلا بتفكير المتهمة في الاستفادة منه باي طريق فاتصلت هاتفيا بمسجل خطر تربطها به علاقة غير شرعية واتفقت معه على الذهاب اليه سويا وسرقة أمواله ومتعلقاته. 

 

المتهمون 

يوم الخميس الماضي المحدد للقاء بين المجني عليه وفتاة وسط البلد وقبل الموعد المتفق عليه اتصلت به هاتفيا للتأكد من العنوان فطلب منها احضار فتاة اخرى معها لتضم الخطة فردين اخرين حيث استعانت المتهمة بشقيقتها من الام "منة" وصديقها "عسلية" لمساعدتهما في الجريمة واتجهوا الاربعة لمنزل المجني عليه بعدما اعد عشيق دينا اقراص منومة وسلاح ابيض "مطـ.واة" لتنفيذ الجريمة. 

 

 

4 شياطين وضحية واحدة 

 

عندما وصل المتهمون الى العنوان صعدت الفتاتين الى الشقة بينما انتظر الشابان على مقهى قريب حتى تستدعيهما الفتاتين للصعود فور خلود الضحية للنوم، مر وقت واتصلت احدى الفتاتين بصديقها واخبرته ان اقراص المنوم التي وضعتها للضحية في العصير لم تؤثر به ومازال متيقظا فرد عليها قائلا: "مش هنستنى اكتر من كده احنا هنطلع نخلص عليه خالص افتحي الباب".

 

 

تسللت المتهمة دون لفت انتباه الضحية وفتحت باب الشقة للشابين اللذان دخلا واجهزا بشكل مفاجئ على الضحية وانهالوا عليه بالضرب وعندما حاول الاستغاثة باقاربه الذين يقيمون معه بذات العقار أقحموا قطعة قماش داخل فمه لمنع صوته من الخروج، استكملت المتهمة قائلة انه مع استمرار مقاومته كبلوه من اليدين والقدمين حتى استطاعوا السيطرة عليه وتخلل ذلك ضربات متتالية من المتهم الرئيسي "رمضان" الذي اخرج المطـ.واة وسدد بها عدة طعنات في جسد الضحية حتى سقط قتيلا بين اياديهم.

 

مسروقات ثمينة 

 

 

ما ان سكنت حركة المتهم تجول المتهمون في الشقة لتفتيشها وسرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه حتى تمكنوا من الاستيلاء على (7 آلاف دولار 7  آلاف ريال 50 ألف جنيه مصري، طقم قهوة، مكواة شعر، بلاي استيشن، 5  ذراع تحكم، عطور وبرفانات حريمي ورجالي، إكسسوارات، 14 فلاش ميموري، أوراق شخصي، 3 تابلت، 3 هواتف محمولة، ساعة يد وكميات من العود). 

 

اللواء حسن بن جلال العبيدي 

اكمل المتهمون اعترافاتهم قائلين بانه فور الانتهاء من جمع ما استطاعوا العثور عليه غادروا الشقة بعد الاستيلاء على مفتاح السيارة القتيل وقادوها مسرعين عائدين لمنزل المتهمة دينا حيث قسموا جزء من المسروقات فيما بينهم واحتفظ "رمضان" بالجزء الباقي وتوجه لابنة طليقته طلب منه اخفاء تلك المسروقات لديها وعاد لمنزله بمنطقىة المنيرة الغربية بعدما ركن السيارة في منطقة امبابة بعيدا عن منزله حتى تهدأ الأمور ويقوم مع باقي المتهمين بالتصرف في المسروقات والسيارة الا انهم فوجئوا بالقبض عليهم بعد 48 ساعة من ارتكاب الجريمة حيث نفذوها فجر الجمعة والقي القبض عليهم مساء الأحد بعد 18 ساعة فقط من عثور أجهزة الأمن على جثة المجني عليه. 

 

جريمة في 30 دقيقة ونشرة باوصاف السيارة  

 

التحريات التي عكف فريق البحث الذي ضم اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد الصغر مفتش مباحث بولاق الدكرور والمقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور نجحت خلال ساعات قليلة بعد اكتشاف شقيق المجني عليه الجريمة في تحديد هوية المتهمين حيث التقط فريق البحث الخيط الأهم من خلال "الشاهد الصامت" حيث رصدت كاميرا مراقبة دخول فتاتين في توقيت معاصر للجريمة للعقار محل شقة المجني عليه ثم تلاهما دخول شابين بعد فترة قليلة علاوة على رصد كاميرا مراقبة لسيارة الضحية يستقلها 4 اشخاص تتطابق مواصفاتهم الجسدية مع الاشخاص الذين دخلوا الى العقار وخرجوا بعد 30 دقيقة وهي المدة التي استغرقوها في تنفيذ الجريمة. 

 

وتولى فريق البحث تعميم نشرة باوصاف السيارة على جميع الاكمنة وتتبع خطوط سير السيارة والمتهمين حتى تحددت اماكنهم وانتشرت عدة ماموريات في ذات التوقيت والقت القبض على المتهمين. 

 

اقرأ أيضا:

 

18 ساعة بحث تكشف كلمة السر في مقتـ.ـل مسئول يمني ببولاق الدكرور

 

قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة

 

مندوب السفارة اليمنية يحضر التحقيقات في مقـ.تل المسؤول العسكري الكبير

 

مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور

المجني عليه اللواء حسن بن جلال العبيدي بولاق الدكرور المسؤول اليمني العسكري قتل اللواء حسن بن جلال العبيدي وزارة الدفاع اليمنية قتل مسؤول يمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

موضوعات متعلقة

قرار عاجل ضد المتهم بالشروع في قت.ل زوج شقيقته بالجيزة

13 قطعة ذهبية.. القصة الكاملة لسرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

صحيت لقيته مات.. سيدة تنهي حياة رضيعها في نوبة صرع بالعمرانية

قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة

قرار عاجل بشأن المتهم في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

خافت من أبوها.. لغز إقدام فتاة الجيزة على إنهاء حياتها

18 ساعة بحث تكشف كلمة السر في مقتـ.ـل مسئول يمني ببولاق الدكرور

سيدة ترفع قضية خلع: بيعايرني بغلطتي وبيخوني بكل بجاحة

ترشيحاتنا

بدون الوقوف في الطوابير.. طريقة الحصول على تذاكر المترو

سوء التغذية.. وفاة 27 طفلا سودانيا في معسكرات اللاجئين بتشاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

نزداد قوة.. وزير الدفاع الروسي: طول أمد الحرب على أوكرانيا في صالحنا

تغيير الخطة أم إلغاؤها| تعرف على مصير جدول تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان

ليس وقت مناسب.. فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمال .. شمس الكويتية تتألق بهذه الإطلالة

صور وضعت عمرو دياب في مأزق

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ