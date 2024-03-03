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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هددوه بتصويره عاريا مقابل مفتاح الخزنة.. مفاجآت صادمة في جريمة مسئول يمني بالجيزة

صدى البلد

كشفت نصوص التحقيقات في قضية قتـ.ل مسؤول يمني الجنسية داخل شقة بمنطقة فيصل ببولاق الدكرورعن مفاجآت صادمة، وتضمن أمر احالة المتهمين الى محكمة الجنايات تفاصيل ارتكابهم الجريمة. 

و اتهمت النيابة العامة باشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية كل من رمضان محمد بليدي وعبد الرحمن اشرف شحاتة واسراء صابر وسهير عبد الحليم واية محمود "محبوسين" في القضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور المقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الجيزة المتهمين من الأول إلى الرابعة: 

قتلوا المجني عليه/ حسن صالح محمد العبيدي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي ذلك بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئاً – الكلوازبين – وسلاح أبيض و مطوان فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لافقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الاول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه وما ان تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن علي المجني عليه آثار العقار  سالف البيان مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، علي النحو المبين بالتحقيقات. 

 

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شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم

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حكاية القضية رقم 3854.. اعترافات صادمة تلقي بقـ.تلة مسؤول عسكري يمني خلف القضبان

و اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين إلى أنهم في ذات الزمان والمكان،

- هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفا وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صورا له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول علي مفتاحها وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات وكان ذلك ليلا حال كونهم اكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

 

هددوه بتصويره عاريا قتل مسؤول يمني مسؤول يمني الجنسية محكمة الجنايات النيابة العامة

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