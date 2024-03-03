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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم

المتهمون
المتهمون

في تمام الساعة 12 ظهرًا اصطحبت نيابة جنوب الجيزة الكلية المتهمين بقتـ.ـل مسئول عسكري يمني الجنسية إلى مسرح الواقعة لتمثيل جريمتهم التي نفذها سيدتان وعشيقيهما بدافع السرقة والاستيلاء على متعلقات المجني عليه. 

 

وسط حراسة أمنية مشددة وحضور خبراء الأدلة الجنائية والمصور الجنائي بدأت النيابة في مشاهدة مُحاكاة حيّة لتنفيذ المتهمين للجريمة حيث استعانت بـ"شرطي" للعب دور المجني عليه اللواء حسن بن جلال العبيدي ومثّل المتهمون جريمتهم في 7 مشاهد صورها المصوّر الجنائي بالصوت والصورة. 

 

 

المشهد الأول:

استقبل اللواء حسن بن جلال العبيدي المجنى عليه المتهمتين إسراء صابر، سهير عبد الحليم بمدخل العقار محل سكنه مرشداً اياهما للمصعد ليصعدوا رفقته إلى الشقة بالدور 12.

 

المشهد الثاني:

مثلت المتهمتان انتقالهما رفقة المتهمين رمضان محمد، عبد الرحمن اشرف، إلى المقهى بشارع الأربعين القريب من مسرح الجريمة حيث قـرّرا بانتظارهما لإشارة بدء تنفيذ مخططهما لارتكاب الواقعة من المتهمة إسراء وتبين أن المقهى يحمل يافطة معنونة "ركن المماليك" والذي يبعد عن العقار محل سكن المجنى عليه حوالي 50 مترًا تقريباً وأجرى المتهمان محاكاة تمثيلية لما حدث اثناء انتظارهما حيث جلس المتهمان بإحدى المنضدات على يسار الدالف للمقهى وعقب ذلك وردت للمتهم رمضان مكالمة هاتفية من المتهمة اسراء لاستدعائه والمتهم عبد الرحمن للتوجه الى العقار للتقابل معها .

 

المشهد الثالث: 

تقوم المتهمتان اسراء وسهير بالجلوس مع المجنى عليه بصالة الشقة محل الواقعة وقيامهما بمغافلته ودس ما أحرزاه من مادة مخدرة بالمشروب الخاص بالمجنى عليـه وذلك لتخديره تمهيداً لاستدعاء المتهمين رمضان وعبد الرحمن للصعود الى الشقة محل اقامة المجنى عليه لاستكمال مخططهم الاجرامي السابق اتفاقهم عليـه بقتـ.ـل المجنى عليـه لسرقة منقولاته واستتبعت ذلك المتهمة اسراء بالدلوف للمطبخ حيث قامت بالاتصال بالمتهم رمضان وذلك لإبلاغه بالتحرك والمتهم عبد الرحمن لمقابلتها بمدخل العقار محل سكن المجنى عليه.

 

المشهد الرابع:

-تقوم المتهمة إسراء بالنزول الى مدخل العقار للتقابل مع المتهمين رمضان وعبد الرحمن وذلك لاصطحابهما من مدخل العقار وارشادهما الى المصعد ومنه الى الشقة محل إقامة المجنى عليه محل الواقعة

 

المشهد الخامس:

 

 يقوم المتهمون سالفي الذكر جميعاً بمحاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهم واقعة قتـ.ـل المجنى عليـه وكيفية قيامهم بالتعدى عليه بالضرب مُحدثين مـا بـه من إصابات وكيفية قيامهم بتوثيقه وتكميمه لشل حركته ومنعه من الاستغاثة وكيفية تجريده من الجزء السفلي من جسده كما يقومون بتمثيل كيفية سرقتهم لمحتويات الشقة محل الواقعة.

 

المشهد السادس: 

 

يقوم المتهم رمضان بالخروج من العقار محل الواقعة لتجهيز السيارة المسروقة من المجنى عليه لهروبهم جميعاً من محل الواقعة.

 

المشهد السابع: 

-يقوم المتهمون عبد الرحمن، واسراء وسهير بالخروج من العقار محل الواقعة حاملين معهم حقيبتـي سـفر تحـوى المنقولات المسروقة والمملوكة للمجنى عليه الهروب من محل الواقعة

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شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم


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