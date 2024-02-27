بدون خسائر بشرية.. إخماد حريق بمصنع أدوية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل أحد مصانع الصناعات الدوائية بمنطقة أكتوبر.

السيطرة على حريق نشب داخل مصنع في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للصناعات الدوائية بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجريت بإشراف الواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة عددا من العمال في المصنع باختناقات بسيطة جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق وتلقوا جميعا الإسعافات الأولية.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية في الجيزة إلى موقع حريق مصنع الصناعات الدوائية وتم السيطرة على الحريق وإخماده بدون خسائر بشرية، حيث تبين أن الحريق محدود نشب داخل أحد المباني الخاصة بالمصنع.