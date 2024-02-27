زوج أمها السبب.. القصة الكاملة للتعدي على «لؤلؤ» الطالبية في الجيزة

تفاصيل مأساوية ومروعة في واقعة طفلة الطالبية لؤلؤ والتي تعدى عليها زوج والدتها بالضرب وأحدث بها إصابات وسحجات وكدمات متفرقة، بعدما قام بتقيدها بالحبال وتعدى عليها بسبب أنها ليست ابنته.

تفاصيل التعدي على طفلة الطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل القبض على كهربائي لاتهامه بالتعدي على ابنة زوجته الرضيعة، والتسبب في إصابتها بإصابات متفرقة بعدما قيدها بحبال وتعدى عليها بالضرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تفيد باستقبال طفلة بالغة من العمر عاما ونصف بها كدمات وسحجات متفرقة وحالتها الصحية غير مستقرة.

وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن طفلة الطالبية تدعى لؤلؤ بالغة من العمر عاما ونصف، وبها آثار إعتداء وسحجات وكدمات متفرقة وحالتها غير مستقرة، وتم حجزها بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات تبين من تحريات أجهزة مباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة طفلة الطالبية، حيث تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وقررت والدة الطفلة بأن الأخيرة ابنتها من شخص أخر وأن زوجها الثاني قام بالتعدي على طفلتها بعدما قيدها بالحبال وضربها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في واقعة طفلة الطالبية، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكذا أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بطفلة الطالبية وسماع أقوال والدتها في الواقعة.