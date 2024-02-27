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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

صدى البلد

أصيب مستشار بالهيئة العامة لقضايا الدولة بطنطا، وبصحبته ربة منزل، في حادث تصادم مروع على محور الضبعة الذي يتجه نحو “تحيا مصر”، الحادث أسفر عن إصابتهما بسحجات وكدمات متفرقة في أجسادهما.

 

وتلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا لوقوع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث للوقوف على الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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بعد التحقيقات الأولية، تبين أن الحادث نتج عن انفجار الإطار الأمامي لسيارة المستشار عادل طارق أثناء السير، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة واصطدامه بثلاث سيارات أخرى، ونتيجة للتصادم، تضررت السيارات وأصيب المستشار وربة منزل بجروح متفاوتة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مستشار بهيئة قضايا الدولة تصادم محور الضبعة حادث تصادم مروع اوسيم

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