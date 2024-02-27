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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان طالع يسرق.. سقوط لص من الطابق الخامس بأحد العقارات في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان عاطل لقى مصرعه أثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء محاولة سرقة شقة في الطالبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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تفاصيل سقوط لص من الخامس في الجيزة

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم حاول سرقة محتويات شقة من الطابق الخامس بأحد العقارات في الطالبية، إلا أنه سقط أثناء ذلك بعدما شاهده الأهالي، وتبين أنه كان برفقته أسلاك كهربائية وخلاط مياه وكالون.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بسقوط شخص من الطابق الخامس بأحد العقارات في الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن المتوفي كان يسرق أحدى الشقق السكنية في الطابق الخامس إلا أن الأهالي شاهدوه وحاولوا الإمساك به إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في الجيزة وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة الطالبية سرقة شقة مديرية امن الجيزة كالون

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