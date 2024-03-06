عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 11874 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ «أحداث محمد محمود الثانية» لجلسة 19 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل.

أحداث محمد محمود الدائرة الأولى إرهاب استعراض القوة جنايات أمن الدولة محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

حكم نهائي.. تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

توقف حركة بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية.. وهذه قيمته في البنوك

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في أحداث مجلس الوزراء

الأمن الوطني يكشف أخطر مخطط لتزوير "إقامات عناصر الإخوان الإرهابية".. خاص

انفراد.. تحريات الأمن الوطني في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية

قرار عاجل في إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر المطرية

شرطي قام بدور الجنرال اليمني.. 7 مشاهد من محاكاة جريمة بولاق.. خاص

انفراد| متهمة بقضية كنيسة المرج: صاحبتي جوزتني زوجها وقعدنا في بيت واحد

المرور تنشر سيارات الإغاثة على الطرق .. اتصل تصلك فورا

تحريات قضية القاصرات الأجنبيات: المتهم اصطنع لهن فيديوهات مُخلة على المواقع الإباحية

ترشيحاتنا

فلسطين: مصادقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية صفعة على وجه العالم

أمبري البريطانية تعلن عن ضرر كبير لسفينة أمريكية وهروب بحارتها بقوارب نجاة

بقرار من مجلس الوزراء.. إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

عضو مجلس الزمالك: لم أحمل حقائب بها شماريخ وهذا الكلام لا يصدقه عقل

الوزراء يوافق علي السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

فيديو

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ