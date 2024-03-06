قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 11874 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ «أحداث محمد محمود الثانية» لجلسة 19 مايو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع في القتل.