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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الدولار
الدولار

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.

وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .

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الرقابة الإدارية تضبط عصابة اتجار بالدولار في الطيران المدني

فقد أسفرت أعمال هيئة الرقابة الإدارية متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.

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وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين من تحريات الرقابة الإدارية اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين من العاملين بقطاع الطيران المدني، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية وجهت ضربة أمنية حاسمة للقائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب المقاصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين من القائمين على ذلك النشاط وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية" مختلفة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (سيدة – نجلها) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه) بالتحصل على النقد الأجنبى من العاملين المصريين فى إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات "أجنبية - محلية " مختلفة وبعض المشغولات الذهبية ، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (27 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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