ندوة الإدمان بين الوصمة والأمل بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية، ندوة بعنوان "الإدمان بين الوصمة والأمل"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



تهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على قضية الإدمان باعتبارها قضية صحية ومجتمعية تتطلب التعامل معها بعيدًا عن الوصم، مع التأكيد على أهمية الوعي والتدخل المتخصص ودعم الأسرة والمجتمع للأشخاص الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بالإدمان أو المرض النفسي.



ويشارك في الندوة نخبة من المتخصصين والمسؤولين في مجال الصحة النفسية، حيث يتحدث الأستاذ الدكتور أسامة الخولي، رئيس المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية، حول الوصمة المجتمعية للمرض النفسي، فيما يتناول الدكتور أمجد العجرودي، استشاري الطب النفسي، قضية الإدمان وتأثيره على الأسرة والمجتمع.



كما يشارك الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، بالحديث عن دور المجلس القومي للصحة النفسية، إلى جانب الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، حيث تتناول دور إدارة العلاج الحر في ترخيص المنشآت النفسية ومنشآت علاج الإدمان، وجهود مواجهة الأماكن غير المرخصة. ويُدير الندوة الأستاذة إيمان فتحي، عضو الأمانة الفنية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية.



تأتي الندوة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالصحة النفسية، وفتح مساحات للحوار حول التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والمجتمع، بما يسهم في دعم الفهم العلمي لقضايا الإدمان والصحة النفسية، والحد من الوصمة المجتمعية المرتبطة بالمرض النفسي والإدمان.



وتسعى مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، إلى طرح القضايا الاجتماعية والصحية ذات الصلة بحياة الأفراد والأسر في إطار علمي ومجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المتخصصين والجمهور للتعرف على الأبعاد المختلفة لهذه القضايا ومناقشة سبل مواجهتها.