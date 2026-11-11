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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"من راجح إلى داود" حفل موسيقي استثنائي بمكتبة الإسكندرية

حفل استثنائي بمكتبة الإسكندرية
حفل استثنائي بمكتبة الإسكندرية

تقيم مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا استثنائيًا للموسيقار راجح داود، يستعيد خلاله الجمهور سحر الموسيقى التي صاحبت عددًا من أبرز أفلام المخرج الكبير داود عبد السيد، والتي تركت بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، وذلك يوم الجمعة 13 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بالمسرح الكبير.

يشارك في الحفل أوركسترا مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو ناير ناجي، في أمسية فنية تعيد إحياء الموسيقى التصويرية لأعمال سينمائية بارزة، من بينها: الكيت كات، ورسائل البحر، وسارق الفرح، وغيرها من الأعمال التي شكّلت الموسيقى عنصرًا أساسيًا في هويتها الفنية وعمقها الدرامي.

يأتي الحفل احتفاءً بالتجربة الموسيقية المتميزة لراجح داود، الذي استطاع من خلال مؤلفاته الموسيقية أن يمنح الصورة السينمائية أبعادًا شعورية، وجمالية خاصة.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ أوركسترا مكتبة الإسكندرية الإسكندرية

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