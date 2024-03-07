عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرقابة الإدارية تكشف اختلاس مسئولين بالطيران المدني دولارات للاتجار بها بالسوق السوداء

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .

وكانت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية قد أسفرت عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.

وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.

الإتجار بالنقد الأجنبي الرقابة الإدارية الطيران المدني العملات الاجنبية النائب العام النقد الأجنبي ضبط تشكيل عصابي قطاع الطيران المدنى مكافحة الفساد وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

18مسئول اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية تنقذ مباني كلية هندسة بالمطرية من الحريق |صور

ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

سقوط تاجر الألعاب النارية بالجمالية وبحوزته 7 ملايين قطعة

ضبط تشكيلات عصابية لسرقة الشقق والسيارات والدراجات النارية بالقاهرة.. تفاصيل

الأمن يوجه ضربة قوية لعصابات سرقة السيارات ويعيد 16 مركبة مسروقة|صور

عامل سابق في مصنع بالقطامية يستعين بآخرين لسرقته

شاهد.. الأمن يضبط قائد دراجة نارية يسير برعونة في القاهرة

بدون تصريح.. ضبط 36 ألف نسخة كتاب ديني داخل مطبعة بالقاهرة

ترشيحاتنا

رسميا ..تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري استجابة لـ حسام حسن

شروط رخصة الإفطار للمريض .. أمين الإفتاء يوضح

مدبولي : أي اقتصاد بالعالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف أو العملة

تزامناً مع شهر رمضان.. حماس تطلق دعوة عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي بغزة

في علبة حلويات.. زوج ينتقم من طليقته بألمانيا فسمّم أسرتها بمصر |فيديو

الرقابة الإدارية تكشف اختلاس مسئولين بالطيران المدني دولارات للاتجار بها بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

فيديو

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ