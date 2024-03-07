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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

صدى البلد

كشفت مباحث الآاداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد تديره سيدة تلقب نفسها بـ"الدكتورة" وتسهل الدعارة لراغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

معلومات وردت الى ادارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة بممارسة نشاط مشبوه داخل نادي صحي، تحريات مباحث الآداب برئاسة العميد محمد غراب وكيل إدارة مباحث آداب الجيزة أكدت صحة المعلومات وأن مالكة نادي صحي حاصلة على دبلوم تجارة تدعي انها طبيبة علاج طبيعي لجذب العملاء وتشتهر بلقب "الدكتورة". 

وأضافت التحريات أنها تسهل دعارة 8 ساقطات مقابل مبالغ مالية تتقاضاها من راغبي المتعة الحرام، حيث تعلم عن جلسة المساج بمبلغ 700 جنيه، انطلقت قوة امنية بعد استئذان النيابة العامة ونجحت في القاء القبض على " الدكتورة" وفتيات و4 رجال من راغبي المتعة الحرام. 

كما حرزت مباحث الآداب مبلغ 47 ألف جنيه وهواتف محمولة تتضمن اتفاقات بين المتهمة الرئيسية وعملائها. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

مباحث الآداب مباحث الاداب بالجيزة الحي الراقي جلسة المساج بـ700 جنيه الدكتورة

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