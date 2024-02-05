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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الليلة بـ 1000 جنيه.. قصة فتاة الفيسبوك مع راغبي المتعة الحرام

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

عرضت فتاة نفسها للمتعة الحرام، وباتت تنشر صورا خادشة ومقاطع فيديو لها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بغرض الإعلان عن ممارسة البغاء مقابل 1000 جنيه، إلا أن المحكمة الاقتصادية عاقبتها بالحبس عاما بتهمة نشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.

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تفاصيل سقوط فتاة الفيسبوك

رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قيام فتاة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة بنشر صور خادشة للحياء وذلك بغرض الإعلان عن ممارسة الرذيلة بمقابل مادي بدون تمييز مع الرجال، حيث عرضت نفسها لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي 1000 جنيه في الليلة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على فتاة الفيسبوك والتي نشرت صورا خادشة للحياء على منصات التواصل الإجتماعي تدعو من خلالها لممارسة الرذيلة بمقابل مادي، وعثر بحوزتها على هواتف محمول تستخدمها في نشر الصور وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها.

التحقيقات: نشرت صور خادشة لها

وكشفت التحقيقات في واقعة فتاة الفيسبوك، أن الفتاة تعمدت نشر صورا خادشة للحياء ومقاطع خارجة دعت خلالها إلى ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي حددته بـ 1000 جنيه مقابل الليلة الواحدة، حيث استهدفت راغبي المتعة الحرام لاستدراجهم لممارسة الحرام معهم بمقابل مادي بدون تمييز.

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وتضمن أمر إحالة فتاة الفيسبوك قيام المتهم بعرض نفسها على منصات التواصل الإجتماعي من خلال نشر صورا خادشة للحياء لها على الفيسبوك بغرض الإعلان عن ممارسة الحرام مع راغبي المتعة الحرام بدون تمييز بمقابل 1000 جنيه في الليلة الواحدة، وتم ضبطها بحوزتها أجهزة محمول تتضمن الصور والمقاطع الخادشة.

وعقب ضبط فتاة الفيسبوك نظرت المحكمة الإقتصادية في القاهرة محاكمتها وعاقبتها بالحبس عاما عن اتهامها بنشر صورا مخلة للحياء وخادشة على منصات التواصل الإجتماعي بغرض الإعلان عن ممارسة الحرام مع الرجال بمقابل مادي.

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