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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الليلة بـ5 آلاف جنيه| تفاصيل مثيرة في قضية راغبي المتعة الحرام

صدى البلد

قضت محكمة جنح العجوزة بالحبس فتاة سنة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال مقابل 5 آلاف جنيه في الليلة الواحدة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

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ممارسة الدعارة..

كانت الإدارة العام لمباحث الآداب رصدت صفحات إباحية لفتاة تقوم بالإعلان عن نفسها وتعرض ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للأداب من خلالها.

وتبين من التحريات أن المتهمة تقوم باستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام عبر صفحات أنشأتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضعت سعر 5 آلاف جنيه في الليلة الواحدة.

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنية الحديثة تم القبض عليها، وتم التحفظ على هواتفها المحمولة، كما تم ضبط بحوزتها مبالغ مالية وملابس نسائية وحبوب منع الحمل.

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