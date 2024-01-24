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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سرقوا السكر والزيت.. ننشر أسماء المسئولين المتهمين في قضية رشوة التموين |خاص

أرشيفية
أرشيفية

أمرت النيابة العامة إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية وحصل صدي البلد علي أسماء المتهمين في القضية وهم  ..

أحمد .م مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وأحمد .على  محاسب بشركة النيل للمجمعات  الاستهلاكية وأحمد . ن محاسب بشركة النيل للمجمعات  الاستهلاكية و م. ف مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ـ و أحمد .ب رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وأيمن .ف محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و محمد .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و معتز .م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحمد .ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و رامي .ح محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و مصطفي .ك محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و أحمد .ع محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و أسامه. م محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و حسن . ع  محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و أحمد . م صاحب منفذ جمعيتي و محمد . أ صاحب محل تموين ورامي .س صاحب محل بقالة تموينية وسعيد. ح مدير محل بقالة تموينية و اسحاق . ك صاحب منفذ دوس و عصام . ر صاحب منفذ عصام رفعت و محمود. م معهد فني تكنولوجيا و ابراهيم.ف صاحب محل بقالة تموينية و ممدوح .م صاحب محل بقالة تموينية و شريف .ع باحث بجهة عليا و محمد .أ عاطل و ماهر .أ مدير بقالة رضا شعبان و نورا .ع صاحبة منفذ نورا و محمد. إ صاحب بقالة تموينية علي .م مدير بقالة اسراء يوسف و علي .ك صاحب منفذ علي كامل و همت . م صاحبة محل تموين و نادية . أ ربة منزل و كارم. م صاحب منفذ جمعيتي وصلاح .إ صاحب منفذ صلاح ابراهيم و تامر .م صاحب منفذ تامر محمد و نورة .ش صاحبة منفذ جمعيتي و عادل . ابراهيم مدير منفذ عبير قاسم 

 المتهمين الأربعة عشر الموظفين بالشركة

وكانت النيابة العامة أعلنت في  بيان لها، إن المتهمين الأربعة عشر الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع " جمعيتي" قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم،  وإن المتهمين الموظفين تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 قرشا ، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيها ، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها .

المنافذ الغذائية مشروع الاستهلاكية الجنائية

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