عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

صدى البلد

سادت حالة استياء من مسئولي نادي الزمالك، بشأن الأزمة التي تم إثارتها عن مشاركة شيكابالا في دورة رمضانية في السعودية، وهناك تساؤلات سيتم توجيهها إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن علمه بسفر شيكابالا إلى السعودية والمشاركة في الدورة الرمضانية، خاصة في ظل بعض الأزمات التي لم يتم السيطرة عليها بواسطة مدير الكرة الفترة الماضية.

txt

الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

txt

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

هجوم سعودي حاد على شيكابالا

هاجم الأمير السعودي عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، مهددا باللجوء الى القضاء واعتزام مقاضاته.

 الأمير السعودي عبدالله بن سعد

وسيطر الغضب على الأمير السعودي، بسبب عدم حضور شيكابالا بطولة الامير عبدالله بن سعد، رغم استلام الأخير مقدم العقد، رغم إعلان الأمير السعودي، عن فريقه في بطولة كلارينس سيدورف إيرك أبيدال، الذي يضم عدد من اللاعبين أبرزهم شيكابالا، محسن متولي.

txt

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

txt

تامر حسني يدافع عن نفسه من تهمة التعاون مع شركة تدعم الصهاينة

لاعب غير مسئول

جاء هجوم عبدالله بن سعد، على شيكابالا، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث كتب الأمير السعودي: “للأسف لاعب غير مسؤول، و لا احترم الاتفاق اللي كان بيننا".

منشورات الأمير السعودي 

وأضاف: «استلم مقدم العقد في بيته في مصر، وضل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له و لسبعة مرافقين، ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق، إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني».

txt

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

txt

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

أول تعليق من شيكابالا

ذكرت تقارير رياضية، عن مصدر مقرب من اللاعب شيكابالا، أن كابتن الزمالك أبدى غضبه من الزج بأسمه بهذا الشكل، وغضب الأمير السعودي منه.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يقدر ويحترم الأمير عبد الله، وقام بإخطار الوسيط بين الطرفين باعتذاره عن عدم السفر، بسبب سوء نتائج الزمالك، بعد الخسارة أمام الأهلي بنهائي الكأس، ثم الخسارة أمام الجونة بالدوري.

txt

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

txt

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

ناقد رياضي يشن هجوما على الكابتن

فتح الناقد الرياضي شادي عيسى، النار على نجم الزمالك شيكابالا، بشأن الدورة الرمضانية السعودية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شيكابالا 

وكتب شادي عيسى: أهم حاجة أن شيكا في موضوع الدورة الرمضانية - بعيدا انه لم يسافر بسبب النتائج- هل ابلغ الادارة بالدورة؟.

عبد الواحد السيد 

واضاف: "هل ابلغ عبدالواحد السيد.. هل أبلغ جوميز.. هل أبلغ أي حد.. أم اتخذ القرار منفردا بالذهاب، لكن نتائج الفريق هي اللي منعته، ثم سؤال أخر  هل لو كان فاز الزمالك على الجونه كان سافر أم لا؟، اسئلة محتاجة إجابة من أي حد على علم بالموضوع ده".

مطالبات بإيقافه أحداث القمة أمير سعودي يهاجم شيكابالا الأمير السعودي عبدالله بن سعد محمود عبد الرازق شيكابالا دورة رمضانية عبد الواحد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

ترشيحاتنا

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

كسر حصار.. حماس تصدر بياناً عاجلاً للاستنفار إلى المسجد الأقصي في رمضان

سقوط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر السوشيال ميديا وسرقتهم

بسبب التحكيم| فرج عامر يوجه رسالة حادة عبر فيسبوك.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ