وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

سادت حالة استياء من مسئولي نادي الزمالك، بشأن الأزمة التي تم إثارتها عن مشاركة شيكابالا في دورة رمضانية في السعودية، وهناك تساؤلات سيتم توجيهها إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن علمه بسفر شيكابالا إلى السعودية والمشاركة في الدورة الرمضانية، خاصة في ظل بعض الأزمات التي لم يتم السيطرة عليها بواسطة مدير الكرة الفترة الماضية.

هجوم سعودي حاد على شيكابالا

هاجم الأمير السعودي عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك، مهددا باللجوء الى القضاء واعتزام مقاضاته.

الأمير السعودي عبدالله بن سعد

وسيطر الغضب على الأمير السعودي، بسبب عدم حضور شيكابالا بطولة الامير عبدالله بن سعد، رغم استلام الأخير مقدم العقد، رغم إعلان الأمير السعودي، عن فريقه في بطولة كلارينس سيدورف إيرك أبيدال، الذي يضم عدد من اللاعبين أبرزهم شيكابالا، محسن متولي.

لاعب غير مسئول

جاء هجوم عبدالله بن سعد، على شيكابالا، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث كتب الأمير السعودي: “للأسف لاعب غير مسؤول، و لا احترم الاتفاق اللي كان بيننا".

منشورات الأمير السعودي

وأضاف: «استلم مقدم العقد في بيته في مصر، وضل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له و لسبعة مرافقين، ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق، إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني».

أول تعليق من شيكابالا

ذكرت تقارير رياضية، عن مصدر مقرب من اللاعب شيكابالا، أن كابتن الزمالك أبدى غضبه من الزج بأسمه بهذا الشكل، وغضب الأمير السعودي منه.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يقدر ويحترم الأمير عبد الله، وقام بإخطار الوسيط بين الطرفين باعتذاره عن عدم السفر، بسبب سوء نتائج الزمالك، بعد الخسارة أمام الأهلي بنهائي الكأس، ثم الخسارة أمام الجونة بالدوري.

ناقد رياضي يشن هجوما على الكابتن

فتح الناقد الرياضي شادي عيسى، النار على نجم الزمالك شيكابالا، بشأن الدورة الرمضانية السعودية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شيكابالا

وكتب شادي عيسى: أهم حاجة أن شيكا في موضوع الدورة الرمضانية - بعيدا انه لم يسافر بسبب النتائج- هل ابلغ الادارة بالدورة؟.

عبد الواحد السيد

واضاف: "هل ابلغ عبدالواحد السيد.. هل أبلغ جوميز.. هل أبلغ أي حد.. أم اتخذ القرار منفردا بالذهاب، لكن نتائج الفريق هي اللي منعته، ثم سؤال أخر هل لو كان فاز الزمالك على الجونه كان سافر أم لا؟، اسئلة محتاجة إجابة من أي حد على علم بالموضوع ده".