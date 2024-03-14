تامر حسني يدافع عن نفسه من تهمة التعاون مع شركة تدعم الصهاينة

وقع الفنان تامر حسني في فخ التريند، حيث تعرّض لهجوم عنيف مع أول أيام الشهر الفضيل، بعد عرض الإعلان الذي يقدّمه لصالح إحدى شركات المنتجات الغذائية، التي يقاطعها كثيرون بسبب دعمها للكيان الصهيوني، رغم أنه أعلن في وقت سابق عن توقف نشاطه الفني لدعم الشعب الفلسطيني.

هجوم شرس على تامر حسني

ظهر تامر حسني في إعلانه الجديد، وهو يقلّد المسحراتي، كما قدّم وبمشاركة عدد من النجوم أغنية راقصة فيها مشاهد من أجواء رمضان في الشارع المصري.

اعلان تامر حسني

وشن الكثيروم الهجوم على تامر حسني، بسبب دعم شركة البطاطس الشهيرة للكيان الصهيوني، حيث ألغى أكثر من مليون شخص متابعته على السوشيال ميديا، فيما تحدّث آخرون عن الأجر الخيالي الذي تقاضاه تامر عن الإعلان، وتردد أنه حصل على مليون دولار تقريباً، مقابل تصوير الإعلان.

تامر يحاول تجاهل الهجوم

قام المطرب تامر حسني برد فعل غريب على هجوم الجمهور عليه، بسبب إعلانه لإحدى شركات المقاطعة، ضمن إعلانات رمضان 2024.

تامر حسني

وتجاهل تامر الهجوم عليه واهتم بتهنئة طليقته بسمة بوسيل على أغنيتها بتتر مسلسل نعمة الأفاكاتو، وهو ما أثار الجمهور بشكل أكبر، ليتعرض المطرب لهجوم أعنف.

وقال متابع: "علشان ماحدش يطلع يضحك عليكم، الوضع الوحيد إلى مقبول فيه الاعلان ده انه يكون صوره تحت تهديد السلاح، طيب هيقولك اصل الاعلان اتصوره من 5 سنين، من حقه يطلب من الشركة ما تنشرش الاعلان ويديهم حقه ويفسخ التعاقد للضرر المعنوي والمادي اللي هيقع عليه، او يطلع يتبرأ منهم".

أخيرا.. رد نجم الجيل على الهجوم

بعد أن طاله الهجوم الشرس، كتب تامر حسني بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "‏مساء الخير عليكم، بقالي يومين بتابع اللي بيحصل، واحتراماً للجميع انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الاخير، اولاً.. انا على قوة الشركة من سنتين، قبل أي أحداث، وده مش اول اعلان، ده ثالث اعلان في عقدي، معلش احياناً الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل وتحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود و بحيثيات الموضوع كله".

وأضاف: "ثانياً.. انا مضيت على عقد مكتوب فيه ان شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل، والبند قدامكم اهوه لصدق كلامي، ثالثاً.. الاهم لاي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية هقوله انا من 20 سنة وانا في ضهر القضية، ومش كلام واغاني بس، لأ انا رحت بنفسي معبر رفح اثناء الضرب لمساندة اهالينا هناك بأكبر حملة، معتقدش في حد هيخاطر بحياته ويروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلاً!!".

واختتم: "اخيراً.. انا لما قررت اكون الوجه الاعلاني لشيبسى من سنتين لانه منتج مصري كل المصريين بيحبوه، والبطاطس من الفلاحة المصرية، و بيتباع في مصر بس، واتربينا عليه، و الاهم ان الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية، واظن ده واضح في الاعلان، ده كان شعوري الشخصي تجاه الحملة وانا بمضيها من سنتين، عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع، و للّي مش واصلاله الصورة بكل احترام، وشكراً لكل اللي ردوا عني وهما مغمضين، حقيقي انتو نعمة كبيرة من ربنا، الف شكر، ورمضان كريم على الجميع".