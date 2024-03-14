عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن نقل الدورة الودية الذي كان مقررا إقامتها في الإمارات، إلى القاهرة، بعد أن كان من المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس 2024، بمشاركة مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

txt

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

txt

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

فوائد تعود على حسام حسن بعد نقل الدورة الودية

بدأ معسكر منتخب مصر الأول، أمس الأربعاء، ويستمر حتى 26 مارس 2024، وهو موعد المباراة الختامية للبطولة الودية.

حسام حسن

وبعد نقل الدورة الودية من الإمارات إلى القاهرة؛ فإن هناك مجموعة من الفوائد تعود على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، خاصة أنها التجربة الأولى له مع الفراعنة.

عدم التشتت

بعد قرار إقامة البطولة في مصر، فإنه لا داعي لمنتخب مصر أن يرهق نفسه بالسفر إلى الإمارات، وإجراءات عديدة لم تعد موجودة، حيث سيكون هناك مزيد من الوقت للتواجد بين اللاعبين وتوجيه أفكاره إليهم في هذا المعسكر.

الحضور الجماهيري

فرصة ظهور منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة المدرب حسام حسن، ستجعل هناك رغبة أكبر من الجمهور في التواجد لمؤازرة الفراعنة خاصة أن المواجهتين سواء أمام نيوزيلندا أو الفائز من لقاء كرواتيا وتونس، ستكون في القاهرة.

إتاحة الفرصة للأندية المشاركة في إفريقيا

في ظل إقامة البطولة الودية الدولية في القاهرة، فإن هذا سيمنح الفرصة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية كالأهلي بدوري الأبطال، والزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية، خاصة أن مباريات الذهاب بالدور ربع النهائي ستكون يومي 29 أو 30 مارس 2024.

txt

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

txt

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

مصلحة الأهلي في التعديل

أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة نادي سيمبا التنزاني، خلال دور الـ8، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لربع النهائي بين سيمبا والأهلي في تنزانيا أحد يومي 29 أو 30 مارس 2024.

الاهلي

في المقابل ستقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل بالقاهرة، لكن تصريحات مسئولين في نادي سيبما أكدت أن مباراة الذهاب ستقام يوم 29 مارس 2024، وبالتالي إذا حقق المنتخب المصري الفوز في المباراة الأولى؛ سيدخل لقاء آخر يوم 26 مارس 2024 في الإمارات كما كان متفقا عليه.

وسيخرج اللاعبين من المنتخب للعودة إلى مصر من الإمارات ثم السفر مرة أخرى إلى تنزانيا، وهذا كان سيمثل إرهاقا كبيرا على اللاعبين المنضمين للمنتخب من الأهلي وهم 10، وبالتالي تواجد البطولة في مصر أفضل للاعبي الأهلي.

txt

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

txt

صدفة غريبة تمنع إطلاقه.. 3 روايات مختلفة تكشف مراحل ظهور مدفع رمضان

منتخب مصر يفتقد 10 لاعبين

يفتقد منتخب مصر عددًا كبيرًا من اللاعبين الأساسيين قبل المشاركة فى الدورة الودية، على رأسهم محمد الشناوى، محمد صلاح، أحمد فتوح، محمود كهربا، أحمد السيد زيزو، محمد صبحى، عمر كمال عبد الواحد، أحمد حسن كوكا، ياسر إبراهيم، محمد النني.

الشناوي
صلاح
txt

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

txt

في أول أيام رمضان.. كل ما تريد معرفته عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

العميد يضم 3 وجوه جديدة للمنتخب

لجأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للوجوه الجديدة؛ لحل أزمة الغيابات والإصابات، وضم 3 لاعبين لأول مرة، هم مصطفى شوبير ومحمد شكري ومحمد الشامي، بجانب عودة بعض اللاعبين بعد غياب ،مثل رامي ربيعة ومحمد شريف وغيرهما.

الأهلي المستفيد الأول منتخب مصر نقل الدورة الودية للقاهرة الاتحاد المصري لكرة القدم الامارات معسكر منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

أول تحرك من الأهلي بشأن عدم احتساب ركلة جزاء بمباراة البنك الأهلي

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

متجوزة مرتين ومكنتش أعرف | بوسي في ورطة بسبب طليقها

ترشيحاتنا

عقب خسارة البنك| الأهلي يواصل تدريباته بالتتش

بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على أيندهوفن

المتحدة تنجح في تنظيم الدورة الودية لمنتخبات مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس

الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

بقوة 5.8 درجة.. زلزال يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

المصريون يتخلون عن الدولار مقابل الجنيه المصري.. متحدث الوزراء يكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض رمضان السعودية | كيف تحصل على سيارة بكل سهولة؟

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

على خطى والده.. ابن هاني الناظر يفاجئ متابعي الراحل بهذا القرار

10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ