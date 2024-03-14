الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن نقل الدورة الودية الذي كان مقررا إقامتها في الإمارات، إلى القاهرة، بعد أن كان من المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس 2024، بمشاركة مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

فوائد تعود على حسام حسن بعد نقل الدورة الودية

بدأ معسكر منتخب مصر الأول، أمس الأربعاء، ويستمر حتى 26 مارس 2024، وهو موعد المباراة الختامية للبطولة الودية.

حسام حسن

وبعد نقل الدورة الودية من الإمارات إلى القاهرة؛ فإن هناك مجموعة من الفوائد تعود على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، خاصة أنها التجربة الأولى له مع الفراعنة.

عدم التشتت

بعد قرار إقامة البطولة في مصر، فإنه لا داعي لمنتخب مصر أن يرهق نفسه بالسفر إلى الإمارات، وإجراءات عديدة لم تعد موجودة، حيث سيكون هناك مزيد من الوقت للتواجد بين اللاعبين وتوجيه أفكاره إليهم في هذا المعسكر.

الحضور الجماهيري

فرصة ظهور منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة المدرب حسام حسن، ستجعل هناك رغبة أكبر من الجمهور في التواجد لمؤازرة الفراعنة خاصة أن المواجهتين سواء أمام نيوزيلندا أو الفائز من لقاء كرواتيا وتونس، ستكون في القاهرة.

إتاحة الفرصة للأندية المشاركة في إفريقيا

في ظل إقامة البطولة الودية الدولية في القاهرة، فإن هذا سيمنح الفرصة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية كالأهلي بدوري الأبطال، والزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية، خاصة أن مباريات الذهاب بالدور ربع النهائي ستكون يومي 29 أو 30 مارس 2024.

مصلحة الأهلي في التعديل

أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة نادي سيمبا التنزاني، خلال دور الـ8، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لربع النهائي بين سيمبا والأهلي في تنزانيا أحد يومي 29 أو 30 مارس 2024.

الاهلي

في المقابل ستقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل بالقاهرة، لكن تصريحات مسئولين في نادي سيبما أكدت أن مباراة الذهاب ستقام يوم 29 مارس 2024، وبالتالي إذا حقق المنتخب المصري الفوز في المباراة الأولى؛ سيدخل لقاء آخر يوم 26 مارس 2024 في الإمارات كما كان متفقا عليه.

وسيخرج اللاعبين من المنتخب للعودة إلى مصر من الإمارات ثم السفر مرة أخرى إلى تنزانيا، وهذا كان سيمثل إرهاقا كبيرا على اللاعبين المنضمين للمنتخب من الأهلي وهم 10، وبالتالي تواجد البطولة في مصر أفضل للاعبي الأهلي.

منتخب مصر يفتقد 10 لاعبين

يفتقد منتخب مصر عددًا كبيرًا من اللاعبين الأساسيين قبل المشاركة فى الدورة الودية، على رأسهم محمد الشناوى، محمد صلاح، أحمد فتوح، محمود كهربا، أحمد السيد زيزو، محمد صبحى، عمر كمال عبد الواحد، أحمد حسن كوكا، ياسر إبراهيم، محمد النني.

الشناوي

صلاح

العميد يضم 3 وجوه جديدة للمنتخب

لجأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، للوجوه الجديدة؛ لحل أزمة الغيابات والإصابات، وضم 3 لاعبين لأول مرة، هم مصطفى شوبير ومحمد شكري ومحمد الشامي، بجانب عودة بعض اللاعبين بعد غياب ،مثل رامي ربيعة ومحمد شريف وغيرهما.