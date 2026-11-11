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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد الاعتزاز بالعلاقات المتميزة بين مصر والتشيك

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الأربعاء مع بيتر مازينكا، وزير خارجية جمهورية التشيك الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر و التشيك.

وأعرب عن التطلع إلى مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وزيادة معدلات التبادل التجاري.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2027، فضلاً عن عقد جولة جديدة من آلية التشاور السياسي بين البلدين، مؤكداً في هذا السياق أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المصري التشيكي، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويحقيق نقلة نوعية في حجم التعاون بين البلدين.

كما أكد الوزيران تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي، وزيادة معدلات التبادل السياحي بين البلدين، لاسيما في ضوء تنامي الإقبال من السائحين التشيكيين على المقاصد السياحية المصرية.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة للبدء في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع، مشيراً إلى تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية جمهورية التشيك الاعتزاز بالعلاقات المتميزة

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