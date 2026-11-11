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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخطط لـ20 هجومًا.. اتهامات لخلية مرتبطة بإيران بالتخطيط لهجمات ضد اليهود في أمريكا وأوروبا

الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إلهام عبد العزيز

اتهمت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، ثلاثة رجال، من بينهم شخص محتجز بالفعل في الولايات المتحدة، بالعمل لصالح جهات مدعومة من إيران والتخطيط لتنفيذ نحو 20 هجومًا استهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب التخطيط لهجوم على قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.

تنفيذ نحو 20 هجومًا استهدف الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة


ووجهت الاتهامات إلى كل من محمد السعدي، وهو إيراني عراقي مزدوج الجنسية، ومحسن مهاجري، وهو مواطن إيراني، ومحمد علي الحسني، وهو مواطن عراقي، وفقًا للائحة اتهام معدلة كُشف عنها في محكمة اتحادية بمدينة نيويورك.


ولا يزال السعدي وحده قيد الاحتجاز، وهو متهم بالتخطيط لهجمات إرهابية في أوروبا وكندا والولايات المتحدة، بحسب السلطات الأمريكية.

وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك، جيمي ماكدونالد، في بيان، إن السعدي، الذي اعتُقل في الربيع الماضي، واصل التنسيق مع المتهمين الآخرين خلال الأيام التي سبقت محاولة تنفيذ مخطط إرهابي في سبتمبر الماضي، استهدف قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والمتمركز بها قاذفات وطائرات أمريكية وأفراد من القوات الأمريكية.


وأضاف ماكدونالد أن المتهمين ساعدوا في تنظيم حملة إرهابية نيابة عن تنظيمات إرهابية مرتبطة بإيران، استهدفت الجاليات اليهودية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب قاعدة فيرفورد العسكرية البريطانية التي تستضيف أفرادًا من القوات الأمريكية.


وأكد أن التهديد الذي تمثله إيران والجماعات الإرهابية المدعومة منها للولايات المتحدة وحلفائها ليس افتراضيًا، بل حقيقي للغاية.

وتكشف لائحة الاتهام الجديدة تفاصيل إضافية بشأن واقعة ظلت غامضة لأكثر من شهر، بعدما أُلقي القبض على خمسة رجال بعد منتصف ليل 27 سبتمبر، للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب، عقب رصد ثلاث شاحنات صغيرة مثيرة للريبة أثناء توجهها نحو القاعدة الواقعة غرب إنجلترا.


وتشير لائحة اتهام وزارة العدل الأمريكية إلى أن الحسني دفع أموالًا لأشخاص لمراقبة قاعدة فيرفورد خلال أغسطس، كما دفع لعدد من الأشخاص للمضي قدمًا في تنفيذ المخطط خلال سبتمبر، من خلال توفير شاحنات صغيرة وبراميل وقود، والبحث عن شراء مواد كيميائية مسرّعة للاشتعال، بما في ذلك كميات كبيرة من كلوريد البوتاسيوم، وشراء أجسام معدنية يمكن استخدامها كشظايا متفجرة.


وبحسب السلطات، كلف الحسني هؤلاء الأشخاص بالتوجه إلى القاعدة ومعهم الوقود، قبل أن تتمكن أجهزة إنفاذ القانون البريطانية من القبض عليهم.


كما تزعم لائحة الاتهام أن السعدي ساعد في توجيه المخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد بينما كان داخل أحد السجون الأمريكية، إذ أجرى مكالمات هاتفية ومحادثات مرئية مع أفراد من عائلته في العراق، يُشتبه في أنهم نقلوا رسائل مشفرة إلى الحسني ومهاجري.

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