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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

773 استهدافًا مدفعيًا.. الجيش اليمني يكثف ضرباته ضد مواقع الفصائل المسلحة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 773 عملية استهداف مدفعي لمواقع وتحصينات الفصائل المسلحة، خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي تشنها ضمن عملية «فجر اليمن»، في عدد من جبهات القتال، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة والراجمات.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات وتعزيزات ومرابض نيران، إلى جانب تحصينات ووسائل قتالية تابعة للفصائل المسلحة، موضحًا أن مدفعية الميدان نفذت العدد الأكبر من عمليات الاستهداف خلال الساعات الماضية.

وأضاف النزيلي أن الجهد الجوي للقوات المسلحة شمل تنفيذ 23 غارة جوية، إلى جانب 44 عملية استهداف بواسطة الطيران المسيّر، فيما نفذت وحدات الراجمات 37 عملية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للعمليات الجوية والنارية إلى 877 استهدافًا، وفق البيان العسكري.

وكشف المتحدث العسكري أن الضربات أسفرت، بحسب التقديرات الميدانية للقوات المسلحة، عن تحييد 138 عنصرًا من الفصائل المسلحة بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية تلقت تدريبات على أيدي خبراء من الحرس الثوري الإيراني في إيران، فضلًا عن تدمير وإعطاب 86 قطعة من الأسلحة الثقيلة والآليات والوسائل العسكرية.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أوضح المتحدث أن العمليات العسكرية مستمرة في الجبهات الشمالية ومحافظة الجوف، بمشاركة فرق الطوارئ ووحدات المنطقة العسكرية الخامسة وقوات درع الوطن والمنطقة العسكرية السادسة، التي تواصل استهداف المواقع والتحركات العسكرية للفصائل المسلحة.

وفي محافظة مأرب، تواصل وحدات المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة، بمساندة المقاومة الشعبية، التصدي للتحركات العسكرية ومحاولات التقدم، بالتزامن مع استهداف التجمعات والتعزيزات ومصادر النيران.

كما تشهد جبهات البيضاء وتعز مواجهات متواصلة، فيما تواصل قوات دفاع شبوة والقوات المشاركة في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية عملياتها العسكرية، بمشاركة ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية وقوات درع الوطن.

وتأتي هذه التطورات في إطار عملية «فجر اليمن»، التي تشهد تصعيدًا في العمليات الجوية والمدفعية على عدة جبهات، وسط استمرار المواجهات العسكرية وتبادل الضربات.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذ المهام القتالية لتحقيق أهداف العملية، مشددة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

القوات المسلحة اليمنية اليمن استهداف مدفعي فجر اليمن القوات المسلحة ماجد النزيلي

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