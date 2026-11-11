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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي ونيجيريا يوقعان اتفاق إعادة قبول للأشخاص بهدف تعزيز التعاون بمجالي الهجرة والأمن

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

 وقع الاتحاد الأوروبي وجمهورية نيجيريا الاتحادية في أبوجا اتفاق إعادة قبول للأشخاص والمهاجرين مما يُمثل خطوة هامة نحو تعزيز شراكتهما الشاملة في مجالي الهجرة والأمن.

وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته اليوم /الأربعاء/ - أن هذا الاتفاق يُرسّخ إجراءاتٍ واضحةً وفعّالة لعودة الأشخاص الذين لا يستوفون، أو لم يعدوا يستوفون، شروط الدخول أو التواجد أو الإقامة في أراضي كل منهما، بشكل آمن ومنظم.

ومثّل الاتحاد الأوروبي في مراسم التوقيع مفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر بينما مثلت نيجيريا وزيرة الشؤون الخارجية بيانكا أودوميجو-أوجوكو. واتفق المفوض والوزيرة النيجيرية على تكثيف التعاون في مجالي الهجرة والأمن.

وأكد المفوض برونر أن هذا الاتفاق جزءٌ من شراكة أوسع نطاقا في مجال الهجرة، تُسهم أيضا في إنشاء فرصٍ جديدة، ومنع الرحلات الخطرة، ومكافحة المتاجرين بالبشر ومهربي البشر.

ووفقا للبيان، يتمثل الهدف الرئيسي لاتفاق إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي ونيجيريا في وضع إجراءاتٍ سريعة وفعالة لتحديد الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في أراضي نيجيريا أو أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وإعادتهم. ومن خلال توفير إطار عمل متفق عليه للتعاون بين السلطات المختصة، سيساعد ذلك في جعل إجراءات العودة وإعادة القبول أكثر وضوحا وقابلية للتوقع.

ويُعدّ احترام التشريعات الوطنية والدولية السارية ركيزة أساسية لهذا التعاون. وسيدعم هذا الاتفاق التنفيذ الآمن والمنظم لالتزامات إعادة القبول، مع الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص المعنيين.

ويُشكّل الاتفاق جزءًا من نهج الاتحاد الأوروبي الشامل للهجرة والأمن والنزوح القسري. كما يُعدّ التعاون في مجال العودة وإعادة القبول أحد عناصر الشراكات المتوازنة التي تشمل أيضًا حماية المحتاجين، ودعم الدول والمجتمعات المضيفة، والفرص الاقتصادية، وتعزيز إدارة الهجرة، وتوفير مسارات قانونية للوصول إلى أوروبا.

ومن المقرر أن يُقدم هذا الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليه، وسيتمكن مجلس الاتحاد الأوروبي بعد ذلك من إتمام التصديق الرسمي على الاتفاق. وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي إخطار الطرفين بإبرامه.

الاتحاد الأوروبي نيجيريا اتفاق

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