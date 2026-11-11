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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول صفعة لنتنياهو في الكنيست الجديد.. المعارضة والأحزاب العربية تهزمان تحالفه بأول تصويت برلماني

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول هزيمة برلمانية في الكنيست الجديد، بعدما نجحت أحزاب المعارضة، بدعم من الأحزاب العربية، في تمرير مقترح تشكيل لجنة الترتيبات بأغلبية 63 صوتًا مقابل 50، في تصويت كشف حجم التحولات داخل الكنيست الإسرائيلي الجديد، وأظهر قدرة خصوم نتنياهو على توحيد مواقفهم في مواجهة تحالفه.

وجاء التصويت لصالح المقترح الذي تقدم به روي فولكمان، عضو حزب «ياشار» بقيادة جادي أيزنكوت، ليتولى رئاسة اللجنة المسؤولة عن تنظيم العمل البرلماني خلال المرحلة الحالية وتحديد تشكيل اللجان البرلمانية المختلفة. 

وبموجب التشكيل الذي أقره الكنيست، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 5 مقاعد داخل اللجنة، مقابل مقعدين لكل من أحزاب «يش عتيد» و«القائمة المشتركة» و«الديمقراطيين» والقائمة العربية المتحدة «رعام»، فيما حصلت أحزاب «يسرائيل بيتينو» و«عوتسما يهوديت» و«شاس» و«يهدوت هتوراه» و«الصهيونية الدينية» على مقعد واحد لكل منها.

وتكتسب لجنة الترتيبات أهمية كبيرة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الكنيست في بداية دورته الجديدة، واقتراح تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة، وهو ما يمنح المعارضة فرصة لتعزيز حضورها والتأثير في الأجندة البرلمانية. 

وكان حزب «ياشار» قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع أحزاب معسكر التغيير لتولي فولكمان رئاسة اللجنة، في خطوة عكست تنسيقًا بين القوى المناهضة لنتنياهو.

في المقابل، هاجم حزب الليكود نتيجة التصويت، واتهم أحزاب جادي أيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت بالتحالف مع النائبين العربيين أحمد الطيبي ومنصور عباس، كما دعا إلى وقف التعاون مع الأحزاب العربية، ووجه إليها اتهامات بدعم الإرهاب ومقاطعة النشيد الوطني الإسرائيلي.

وتأتي هذه الهزيمة في ظل نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم 27 أكتوبر، والتي حصل خلالها تحالف نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة و19 مقعدًا للأحزاب العربية، داخل الكنيست المكون من 120 عضوًا، ما يعني امتلاك المعارضة والأحزاب العربية مجتمعتين 67 مقعدًا، متجاوزتين الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعدًا. 

ومن المقرر أن ينتخب الكنيست رئيسًا جديدًا الثلاثاء المقبل خلفًا لأمير أوحانا، بالتزامن مع التحضير لتشكيل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع برئاسة أفيغدور ليبرمان، لتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة من المواجهة البرلمانية بين معسكر نتنياهو وخصومه، وسط ترقب لمآلات المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

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