عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

صدى البلد

شن الفنان باسم سمرة، هجوم جديد على النجمة نيللي كريم، خلال ظهوره في برنامج "رامز جاب م الآخر"، الذي عرض أول أيام شهر رمضان الكريم، عبر قناة mbc مصر.

txt

تامر حسني يدافع عن نفسه من تهمة التعاون مع شركة تدعم الصهاينة

txt

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

أجاب الفنان باسم سمرة، على سؤال عن تصريحه أنه علم نيللي كريم التمثيل، وقال: "نيللي كريم اتعلمت التمثيل مني وكان في دور وإحنا مبسوطين إننا هنشتغل مع بعض راحت جابت جوزها مكاني جوزها بتاع اسكواش وعايز يمثل".

باسم سمرة
txt

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

txt

إصابة كهربا وسمية الخشاب.. تفاصيل الساعات المؤلمة في برنامج رامز جلال الجديد

كلاكيت تاني مرة

يأتي هجوم الفنان باسم سمرة، بعد تصريح سابق في برنامج "حبر سري"، قال: "نيللي كريم، كانت داخلة.. كانت فاكرانا من عالم آخر.. مكنتش مصدقة إن في كده.. وإحنا كنا شغالين أنا وانتصار.. نيللي قاعدة مكنتش عارفة تقول كلمتين على بعض".

باسم
txt

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

txt

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رد حاسم من نيللي كريم

من جهتها، ردت النجمة نيللي كريم، خلال ظهورها في "حبر سري"، وقالت: "باسم سمرة وانتصار أكيد فنانين كبار وكان عندهم خبرة أكثر مني في التمثيل في ذلك الوقت، وإن الواحد يتعلم مش عيب، وأحلى مشاهدي كانت مع باسم سمرة".

أضافت: "ألوم على باسم سمرة كلمة طلعت منه، ومتأكدة إنها خرجت بعفوية، لما قال مكانتش بتعرف تقول كلمتين على بعض، أنا قبلها عملت أعمال كبيرة ومهمة، وكنت أعرف أقول كلام كتير ورا بعض، وفعلاً اتعلمت منه".

txt

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

txt

الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

زوج نيللي كريم يرد على باسم سمرة

نشر هشام عاشور فيديو على حسابه الرسمي على موقع «انستجرام» وقال: «أنا عارف أن الناس كلها عمالة تبعت والناس كلها بتحب الـ Action، تموت وتتفرج على اتنين بيموتوا بعض، عشان أرد بس على القصة بتاعت أستاذ باسم سمرة، دا رجل ممثل محترف ورجل لطيف جدا وقلبه أبيض، وجدع وأنا عن نفسي بحبه جدا، وأتمنى أشتغل معه في يوم من الأيام».

نيللي وزوجها

وأضاف: «هو من الآخر اتاخد على خوانة، التاني قاله أنا أخوك، أنا حبيبك تعالى بس نقعد مع بعض، واحنا خارج التسجيل، وهشام عاشور ونيللي كريم، والتاني بيعلي الإفيه بكلمتين ساعات وانت دمك خفيف بتعلي الإفيه عادي يعني، وصورها ونزلها، تخيل أنا قاعد مع أخويا بنتكلم عن ابن خالتي، أو حد قريب مننا وبنقول مثلا دا مراته كذا دا حصل كذا، عادي بنتكلم في موضوع بتحصل يعني، يقوم مصورني أخويا ومنزلها في كل حتة ومخلي منظري وحش».

وختم في رسالة مبطنة لرامز جلال: «يعني بصراحة قمةـ مش عارف أقول إيه بيئة جدا وصفيقة جدا، ورخيصة جدا، الله يكون في عونك يا معلم، يعني هو دا الضحك هتجيب فلوس كده؟ الدم الخفيف مفهوم، يعني دا لا دم خفيف ولا لذاذة، معرفش، الله يكون في عونك وزعلان منك».

المقلب قلب بجد زوج نيلي كريم نيللي كريم وباسم سمرة اتهام علني الفنان باسم سمرة بتاع اسكواش نيللي كريم هشام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

الأرصاد الجوية تتابع عن كثب حالة عدم الاستقرار الجوية المتوقعة الأحد

جامع زوجته قبل الفجر واغتسل بعد طلوع الشمس فهل صيامه صحيح

دعاء النبي في صلاة الفجر في رمضان.. ردده طوال الشهر يجبر الله بخاطرك

ترشيحاتنا

باستثمارات 60 مليون دولار.. شيفرون الأميركية تخطط لحفر أول بئر لاستخراج الغاز الطبيعي من"نرجس 2"

محمد يوسف يعلق على أزمة كولر وكهربا.. شاهد

هل النوم طوال النهار في رمضان يؤثر على ثواب الصيام؟.. الإفتاء تجيب

روسيا تطلب اجتماعًا مغلقًا عاجلاً لمجلس الأمن بشأن تحقيقات نورد ستريم

وكر عمليات الإجهاض.. تفاصيل أولى جلسات محاكمة طبيب النساء بالجيزة

ناقد رياضي : صدام بين حسام حسن وجماهير الزمالك بسبب استدعاء اللاعبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

بعد هجوم طليقها.. 10 صور رومانسية جمعت بين بوسي وهشام ربيع

بعد ظهورهما المتكرر.. طبيعة العلاقة بين حورية فرغلي والفنان الشاب ميدو فايد

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ