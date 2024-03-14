المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

شن الفنان باسم سمرة، هجوم جديد على النجمة نيللي كريم، خلال ظهوره في برنامج "رامز جاب م الآخر"، الذي عرض أول أيام شهر رمضان الكريم، عبر قناة mbc مصر.

أجاب الفنان باسم سمرة، على سؤال عن تصريحه أنه علم نيللي كريم التمثيل، وقال: "نيللي كريم اتعلمت التمثيل مني وكان في دور وإحنا مبسوطين إننا هنشتغل مع بعض راحت جابت جوزها مكاني جوزها بتاع اسكواش وعايز يمثل".

باسم سمرة

كلاكيت تاني مرة

يأتي هجوم الفنان باسم سمرة، بعد تصريح سابق في برنامج "حبر سري"، قال: "نيللي كريم، كانت داخلة.. كانت فاكرانا من عالم آخر.. مكنتش مصدقة إن في كده.. وإحنا كنا شغالين أنا وانتصار.. نيللي قاعدة مكنتش عارفة تقول كلمتين على بعض".

باسم

رد حاسم من نيللي كريم

من جهتها، ردت النجمة نيللي كريم، خلال ظهورها في "حبر سري"، وقالت: "باسم سمرة وانتصار أكيد فنانين كبار وكان عندهم خبرة أكثر مني في التمثيل في ذلك الوقت، وإن الواحد يتعلم مش عيب، وأحلى مشاهدي كانت مع باسم سمرة".

أضافت: "ألوم على باسم سمرة كلمة طلعت منه، ومتأكدة إنها خرجت بعفوية، لما قال مكانتش بتعرف تقول كلمتين على بعض، أنا قبلها عملت أعمال كبيرة ومهمة، وكنت أعرف أقول كلام كتير ورا بعض، وفعلاً اتعلمت منه".

زوج نيللي كريم يرد على باسم سمرة

نشر هشام عاشور فيديو على حسابه الرسمي على موقع «انستجرام» وقال: «أنا عارف أن الناس كلها عمالة تبعت والناس كلها بتحب الـ Action، تموت وتتفرج على اتنين بيموتوا بعض، عشان أرد بس على القصة بتاعت أستاذ باسم سمرة، دا رجل ممثل محترف ورجل لطيف جدا وقلبه أبيض، وجدع وأنا عن نفسي بحبه جدا، وأتمنى أشتغل معه في يوم من الأيام».

نيللي وزوجها

وأضاف: «هو من الآخر اتاخد على خوانة، التاني قاله أنا أخوك، أنا حبيبك تعالى بس نقعد مع بعض، واحنا خارج التسجيل، وهشام عاشور ونيللي كريم، والتاني بيعلي الإفيه بكلمتين ساعات وانت دمك خفيف بتعلي الإفيه عادي يعني، وصورها ونزلها، تخيل أنا قاعد مع أخويا بنتكلم عن ابن خالتي، أو حد قريب مننا وبنقول مثلا دا مراته كذا دا حصل كذا، عادي بنتكلم في موضوع بتحصل يعني، يقوم مصورني أخويا ومنزلها في كل حتة ومخلي منظري وحش».

وختم في رسالة مبطنة لرامز جلال: «يعني بصراحة قمةـ مش عارف أقول إيه بيئة جدا وصفيقة جدا، ورخيصة جدا، الله يكون في عونك يا معلم، يعني هو دا الضحك هتجيب فلوس كده؟ الدم الخفيف مفهوم، يعني دا لا دم خفيف ولا لذاذة، معرفش، الله يكون في عونك وزعلان منك».