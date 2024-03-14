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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

صدى البلد

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 14 مارس 2024، حالة من الانخفاض الملحوظ في الأسواق، بالتزامن مع استمرار وجود المعارض السلعية وضخ كميات كبيرة من اللحوم خلال شهر رمضان المبارك 2024.

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انخفاض أسعار اللحوم 

أكد مصطفى وهبه رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض أسعار اللحوم، حيث تتراوح من 200 إلى 230 جنيها لكيلو اللحم المستورد، و450 جنيها لكيلو اللحم البلدي.

انخفاض أسعار اللحوم 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" أن نزول الأسعار سوف يكون تدريجيًا، ‏وطالب بأن ينزل السعر إلى السعر القديم 175 جنيها، ‏وهو السعر حين كان الدولار بـ47 و48 ‏جنيهًا، ويعد سعرًا عادلًا قياسا على سعر الدولار وتكلفة الاستيراد.

وأوضح أن العجول الحية المستوردة سعر الكيلو 180 جنيها، ومن المفترض أن ينخفض السعر أكثر من ذلك، مشددا على ضرورة الرقابة على المستورين لزيادة انخفاض الأسعار.

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هل تتولى الزراعة تطوير سلالات العجول؟

شدد رئيس شعبة القصابين، على ضرورة أن تكون هناك رقابة على المستوردين، ‏حتى لا يتحكموا بالسوق، مضيفًا أنه يجب الاهتمام بزراعة مستلزمات الأعلاف مثل ‏الذرة الصفراء والصويا ‏حتى لا ‏نلجأ إلى الاستيراد، ‏حيث يستورد السوق المصري 60% من استهلاك اللحوم من الخارج، والباقي 40% تنتج محليا من عجول بلدي.

تطوير السلالات

وطالب وهبة، بأن تتبنى وزارة الزراعة والطب البيطري ‏تطوير سلالات من العجول المستوردة عالية الإنتاج في اللحوم، والتي تعطي إنتاجا يفوق العجول البلدي في الكمية.

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أسعار اللحوم اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 320 - 450 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 و 420 جنيهًا.

لحم بتلو

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و 330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و 480 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و 400 جنيه.

ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 320 – 450 جنيهًا.

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أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وصل سعر كيلو السجق إلى90 جنيهًا.

سجّلت أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

لحم ضأن 

بلغ سعر كيلو الكبدة نحو 135 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى150 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا.

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أسعار اللحوم في وزارة التموين

يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن المبرد نحو 250 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج نحو270 جنيهًا.

لحوم وزارة التموين 

يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة إلى 280 جنيهًا.

بلغت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

250 جنيه هبوط كيلو اللحمة اسعار اللحوم المعارض السلعية شعبة القصابين العجول المستوردة العجول الحية

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