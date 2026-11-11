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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار الأكاديمية العسكرية: بعض الدول تعجز عن شراء طائرات الرافات لعدم قدرتها على استخدام إمكانياتها الحديثة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن طائرتي الرافال وميج 29 تصنفان ضمن الطائرات متعددة المهام، بما يتيح لهما تنفيذ عمليات جو جو وجو أرض، وفقًا لطبيعة المهمة والتسليح المستخدم.

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الطائرات يمكنها حمل أنواع مختلفة من التسليح، إلى جانب منظومات الحرب الإلكترونية وخزانات الوقود الإضافية، بما يعزز قدراتها على تنفيذ المهام الجوية المتنوعة.

وأشار إلى أن بعض الدول لا تستطيع شراء هذه الطائرات وتشغيلها، ليس بالضرورة بسبب عدم توافر الإمكانات المالية، وإنما نتيجة عدم قدرتها على إدارة الإمكانيات التكنولوجية والتشغيلية المعقدة التي تتمتع بها هذه الطائرات.

وأضاف أن الطائرات تمتلك قدرات تتيح لبعضها التزود بالوقود من طائرات أخرى، وهو ما يمثل أحد عناصر تعزيز قدراتها على تنفيذ المهام الجوية.

وشدد على أن امتلاك الطائرات الحديثة لا يرتبط فقط بشرائها، بل يتطلب توفير منظومة متكاملة من الكفاءات البشرية والتخصصات الفنية والتشغيلية القادرة على إدارة إمكانياتها والاستفادة منها.

الرافال ميج 29 القوات الجوية الحرب الإلكترونية

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